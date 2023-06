Fredag blir årets første skikkelige sommerdag i vest

– Det ser ut som at sommeren er på vei for fullt, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Katten-elever Agathe Roald (fra høyre) og Maren Gravdal spiser is i byparken fredag formiddag.

Fagerlid, som er vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt, sa torsdag formiddag at gradestokken ville vise 20 grader i løpet av dagen.

Torsdag ettermiddag gjorde den nettopp det, før første gang i Bergen i år. Temperaturen nådde 21,0 grader på målestasjonen på Florida, før den gikk nedover igjen.

Men det er fredag som blir den virkelige sommerdagen i bergensområdet.

– Temperaturene vil øke betydelig i morgen. Da er det snakk om 23–24 grader, sier Fagerid.

– For all del, det er fint vær i dag også, men ikke fullt så varmt, legger han til.

Nærmere 30 i indre strøk

Aller varmest blir det, som vanlig, i indre strøk.

– Det er veldig varmt vær i vente, sier Fagerlid.

Fredag kan det blir 25 grader. I starten av neste uke kan det potensielt bli 30 grader enkelte steder.

Fagerlid sier at det ligger an til å bli «høysommerdager» i flere dager. Det vil si dager der temperaturen ligger på over 25 grader.

Men uansett om man bor i ytre eller indre strøk i Vestland, vil folk merke at det nå blir sommer, sier han.

– Det vil generelt bli varmere, også om nettene.

Skal man tro meteorologen, er det ikke usannsynlig at vi vil se liknende scener i Bergen i helgen.

Kan komme regn

Men sommerdagen kommer ikke helt uten grå skyer. Selv om det ser ut til at solen vil dominere, kan det komme noen småbyger på ettermiddagen og kvelden.

– Det har generelt vært veldig tørt i det siste, og det ser ut til å fortsette å være. Men været blir litt mer ustabilt fremover, forklarer han.

I tillegg til ettermiddags- og kveldsbyger på fredag, kan det også komme litt nedbør mandag og tirsdag neste uke.

Men Fagerlid mener det likevel er all grunn til å glede seg.

– Sommeren er virkelig på vei. Det ser veldig positivt ut en uke frem i tid. Det kan nok bli fint etterpå også, men det tør jeg ikke si, avslutter Fagerlid.