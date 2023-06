Denne værmeldingen har du drømt om

Endelig får vi vestlendinger det været vi fortjener.

Diogo Giro fra Portugal (til v.) og Jon Åsmund Guttulsrud har hentet en båt i Bergen som de skal kjøre til Oslo. – Vi var spente på om det ble fint vær i Bergen, nå er vi veldig glade, sier Guttulsrud.

Hilde Heian

Bård Bøe (foto)

For værmeldingen de kommende dagene er rett og slett til å bli helt elektrisk av.

Den enkle forklaringen på det vidunderlige været som vi allerede har, og kommer til å få mer av denne uken, er et høytrykk over Skandinavia. Det gjør at det blir mye likt vær over store områder.

– Lørdag blir det fint vær i Vestland. Mye sol, lite vind og temperaturer på mellom 20 og 25 grader. Det blir kjøligst på kysten, men temperaturen kommer ikke under 20 grader. I Bergen sentrum kan vi få 22–23 grader i morgen, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæter hos Stormgeo fredag formiddag.

Dette kartet viser temperaturene for helgen. Den mørkeste rødfargen viser temperaturer opp mot 25 grader og det er nesten over alt.

Søndag fortsetter godværet.

– Det blir mye sol og cirka 23 grader i Bergen og ellers i fylket. På Voss og i Lærdal kan vi få temperaturer på rundt 25 grader, sier Krogsæter.

På mandag tror han at det kanskje blir litt mer skyet. Temperaturen vil ligge på cirka 24 grader i Vestland.

– Det blir gradvis mer skyet jo lenger nord du kommer, blant annet i Nordfjord, sier den vakthavende meteorologen.

Denne seilbåten var fredag formiddag på vei ut Puddefjorden.

Tirsdag og onsdag blir det pent vær, mye sol og temperaturer på rundt 25 grader.

– Eneste forskjellen er at i indre strøk kan det bli lokale regnbyger på ettermiddagene og fare for torden. Det er typisk vær om sommeren. Men om det blir på Voss, i Vaksdal eller Lærdal vet jeg ikke, sier Krogsæter.

Temperaturene i indre strøk når imidlertid nye høyder. Fra tirsdag er det ventet 28–30 grader på Voss, i Hardanger og Indre Sogn.

Dette kartet viser forventet nedbørsmengde de neste syv dagene. Det kan komme lokale regnbyger i indre strøk fra tirsdag ettermiddag.

– Torsdag og fredag blir været mye det samme. Stort sett pent vær og 25 grader i Bergen sentrum og ellers i Vestland, sier Krogsæter.

– Sitrer det i deg når du kan melde så fint vær?

– Det er veldig kjekt, og folk liker det. Bismaken er at på Østlandet er det skogbrannfare, og det er ikke bra at er så tørt der for bøndene. Men her på Vestlandet er det foreløpig ikke skogbrannfare, sier han.

– Hva er rådet ditt til vestlendingene de neste dagene?

– Det er bare å finne frem solkremen og komme seg ut. Personlig synes jeg det er utrolig fint å komme seg opp på en fjelltopp. Det er fint over alt. Skjærgården i Øygarden er også nydelig når det er slik som nå, sier Krogsæter.