Usikkerhet rundt 17. mai-været, men Bergen kan bli den store vinneren

Det er knyttet stor usikkerhet til 17. mai-været, spesielt på Østlandet og i nord. Vestland og Trøndelag får trolig det beste været på den store dagen.

Det er størst sannsynlighet for opphold i Vestland og Trøndelag på 17. mai. Foreløpig er det meldt knallvær i Bergen. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Selv om det er for tidlig å si med sikkerhet hvem som kan smykke seg med det beste været på nasjonaldagen, er det likevel noen landsdeler som har langt bedre prognoser enn andre.

– 17. mai-været er ikke det enkleste å spå, men det er størst sannsynlighet for opphold i Vestland og Trøndelag. Det blir stort sett greie temperaturer her, og det kan til og med bli rundt 20 grader hvis sola titter frem, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

Store forskjeller på øst og vest

Foreløpig er det meldt opptil 20 grader og strålende sol i Bergen. Verre er det med Østlandet og de nordlige delene av landet.

– Østlandet er usikkert. Her kan bli lavtrykk, men dette kan også ha passert. Det kan bli alt fra 13 grader og regn til 20 grader og sol. Været i nord på 17. mai er også usikkert. Her kan det komme kald luft og nedbør i form av sludd, men det kan også være at den har passert. Regn kan forekomme mange steder, men ingenting er sikkert ennå, fortsetter Moxnes.

Det ligger an til å bli opphold og varmt de fleste stedene på Østlandet på dagen, men usikkerheten rår.

Vårvær til helgen

Sør i landet blir det generelt varmt, tørt og skyet frem til lørdag. Nord-Norge får temperaturer fra rundt 7 til 13 grader, med enkelte regnbyger.

– Været til helgen ser bra ut. Det kommer et høytrykk over landet som holder lavtrykket på avstand. Det blir varme temperaturer og typisk maivær. Best blir det i sør, men det kan komme et lavtrykk nordfra lørdag kveld som kan føre til nedbør.

Ingen stor fare for skogbrann

Det er sendt ut gult farevarsel for skogbrann i Trøndelag og på Østlandet lengst sørøst.

– Farevarselet gjelder for gress- og lyngbrann gjennom helgen på grunn av lite nedbør. Dette gjelder deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Spredt nedbør kan være nok til å ta knekken på faren. Det er ikke tørke langt ned i skogbunnen, men i kvister og gress som ligger igjen fra i fjor. Ny vegetasjon hjelper også på, så det skal ikke mye til for å få fukt på bakken, forklarer Moxnes.