– En sky som ligger på bakken

Det har vært tett tåke langs kysten av hele Vestland i dag. Her er noen av de fine bildene vi har fått tilsendt.

Lett tåke ved Kvinnheradsfjellet. – Jeg tok bildet i 08.30-tiden søndag morgen da jeg var ute for å trekke garn. Da var det cirka 20 grader i sjøen, sier Terje Øen. Han ferierer for tiden på hytten i Ølve.

Kopier lenke

Kopier lenke

Visste du at det er to ting som må være på plass for at det skal bli tåke?

– Det handler om temperaturen i vannet og på land, og om trykkforskjeller. Det må være en høytrykkssituasjon og lite vind. Hvis det er vind, forsvinner tåken, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– Dette bildet tok jeg fra toppen av Lyshornet ved hjelp av en drone i 08.30-tiden søndag morgen. Turen begynte i tett tåke, men så kom jeg opp på toppen og fikk se dette. Det var en fin start på søndagen, sier Andreas Knauer.

– Hva er egentlig tåke?

– En sky som ligger på bakken. Havtåke er et ganske vanlig fenomen som siger inn om kvelden og vanligvis letter om morgenen. Dette skjer gjerne sent på våren og tidlig om sommeren. Men noen ganger blir den liggende, slik som i dag, sier Fagerlid.

Stemningsfull natt til søndag med utsikt fra svingene opp mot Fløyen.

Den tette skodden skapte trøbbel på flere fergesamband i morgentimene søndag.

Fergesambandet Fedje-Sævrøy på fylkesvei 568 var stengt i en periode. Og på fergestrekningen Halhjem-Sandvikvåg på E39 var det også forsinkelser i morges. Det lå det også an til på fergesambandet Måløy-Oldeide en stund.

Hellisøy fyr kl. 10.00 søndag formiddag.

– Tåken kan kanskje komme tilbake i kveld sør i Vestland. Men utover i uken forventer vi ikke noe mer tåke. Tåke, eller adveksjonståke som vi sier på fagspråket, kan være litt skummelt. Sikten er nemlig veldig dårlig når det er tåke, bare 50–100 meter, sier meteorologen.

Slik så det ut fra Fløyen i morgentimene søndag.

Ifølge Wikipedia oppstår adveksjonståke ved at varm, fuktig luft driver over en kald overflate. Den varme luften avkjøles til under duggpunktet ved kontakt med underlaget, og det dannes tåke. I denne sammenhengen betegner adveksjon horisontale bevegelser i luftmassen.

På Grotle i Bremanger lå skodden langt nede i fjæresteinene søndag morgen.

Morgenstemning ved Hoddevik.

Slik var det søndag morgen i Bressvika på Radøy.

Tåke på Indrøy i Solund.