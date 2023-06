Flere kommuner innfører restriksjoner for bål og vanning. Kan det samme skje her?

Det er sendt ut gult farevarsel for skogbrann i hele Vestland.

I fjor brukte brannvesenet store ressurser da det begynte å brenne i terrenget på Espeland.

Etter dagevis med tørke og høy varme, har store deler av Østlandet har fått totalforbud mot åpen ild. Flere kommuner innfører også vanningsrestriksjoner.

Det er over en uke siden sist det regnet i Bergen, og temperaturen er på vei opp også i vårt område. Kan de samme tiltakene bli innført her?

Har sendt ut farevarsel

Fredag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for skogbrann i hele Vestland. Det gjelder helt til det kommer nedbør.

– Store områder kan bli berørt, ifølge varselet.

Meteorolog Geir Ottar Fagerlid på Meteorologisk institutt sier at det likevel ikke er grunn til å slå full alarm ennå.

– Det blir veldig tørt og fint fremover, men det vil nok ta litt tid før vi kommer på samme nivå som Østlandet, sier Fagerlid.

Her er det økt fare for skogbrann. Størst fare er det på Østlandet.

Fast tema på morgenmøte

På morgenmøtene hos Bergen brannvesen, har dette blitt et fast tema, sier pressekontakt Trine Sommerlade.

– Slik været er meldt fremover, følger vi ekstra nøye med på brannfaren i terrenget og har også rutiner for utkjøring av ekstra vanntank ved behov, sier hun.

Men brannvesenet vil ikke innføre restriksjoner i det de kaller region Vest, før det er eneste mulighet, sier hun. Region Vest inkluderer 18 kommuner på Vestlandet.

Pressekontakt hos Bergen brannvesen, Trine Sommerlade, sier de følger nøye med på skogbrannindeksen.

– Vi vurderer ikke slike innstramminger slik situasjonen er nå. Mellom 15. april og 15. september gjelder det generelle bålforbudet i skog og annen utmark. Utover dette er alle pålagt å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt, også i egen hage, sier hun.

Hva det vanlige bålforbudet innebærer, kan du lese mer om her.

Brannvesenet er godt forberedt på å ta unna det som måtte oppstå av for eksempel gressbranner, sier Sommerlade.

– Vi har over tid forberedt oss godt. Nylig har 16 brannvesen i Vest brann og redningsregion har øvelse i skogbrannhåndtering sammen med sivilforsvaret og den nasjonale skogbrannhelikopterressursen i Kvam.

Advarer mot engangsgrill

Sommerlade har likevel noen råd til alle som vil gjøre opp ild ute de neste ukene:

– Er du i tvil om det er brannsikkert, så oppfordrer vi til å unngå bruk av ild utendørs under tørkeperioder med økt brannfare, sier hun.

– Pass særlig å engangsgrillene. Disse forårsaker mange terrengbranner årlig.

Skal du bruke engangsgrill, er det ifølge Sommerlade tre ting som gjelder:

Ikke grill på brennbart underlag

Slokk grillen helt med vann før du kaster den

Kast den i en brannsikker container eller grillboks

Engangsgriller er ofte en årsak til branner på sommerhalvåret.

Ikke vannrestriksjoner nå

Begrensninger på for eksempel vanning av hage, er det foreløpig ingen grunn til å frykte, ifølge Bergen vann-direktør Magnar sekse.

– Foreløpig er ikke situasjonen slik at vi har vurdert det som nødvendig. Men på generelt grunnlag oppfordrer vi alle til å ikke sløse med vannet, sier han.

Anton Bøe, sjef for vann og avløp i Askøy kommune, sier at det ikke er utenkelig at de innfører vanningsforbud i løpet av sommeren, dersom tørken vedvarer. Han påpeker at det trolig i første omgang vil bli for enkelte områder på Askøy.

– Det vi oftest sliter med er at det tas ut for mye vann til hagevanning. Spesielt på ettermiddager og i helgene. Hvis været varer, og vannbruket øker, kommer vi til å innføre restriksjoner, sier han.

– Vi håper på fint vær, samtidig som vi har litt høye skuldre, legger han til.