Solen er på vei og temperaturene øker. Det kan bli ti dager uten regn.

Er det endelig duket for sommer? – Det er for så vidt et håp, sier meteorologen.

Snart er det få sølepytter å se i Bergen. På onsdag stopper trolig regnet.

Regnjakken kan henges til tørk, for snart kommer godværet til Bergen.

Men først må vi tåle litt mer regn.

Kle deg til kampen

Er du en av de over 16.000 som skal se Brann mot Rosenborg på Stadion i ettermiddag, bør du kle deg godt, sier vakthavende meteorolog Steinar Skare.

Det er nemlig lite som tyder på sommer i Bergen i dag.

– Temperaturen er ikke så veldig sprek. Det er mellom syv og ti grader i dag, sier Skare.

Resten av dagen vil det bli regn og yr, med noe vind. Det kan også se ut til å bli lokal tåke.

Tirsdag stilner regnet, men det blir godt skyet. Onsdag er bygeværet tilbake, men deretter vil solen titte frem og temperaturene øke.

På søndag og mandag kan det bli badevær i Bergen. Gradestokken kan vise opp mot 20 varmegrader.

Håp om sommervær

Fra og med onsdag kan bergenserne endelig få smake på sommeren.

– Det ser ut til at vi får en periode med veldig lite nedbør, og kanskje ikke nedbør i det hele tatt, så det kan bli en veldig fin periode, sier Skare.

Det vil til gjengjeld bli vind, og på torsdag og fredag ser det ut til å bli nordlig liten kuling i kystområdene.

Men temperaturen vil øke. På torsdag og fredag kan det bli en makstemperatur på 16 grader, og videre utover uken fortsetter temperaturen å øke.

– Betyr det at sommerværet på vei?

– Søndag har vi opp mot 20 grader her i Bergen, så det er for så vidt et håp, sier Skare.

Temperaturene vil være høyest på søndag og mandag, men hvor lenge sommerværet holder seg, kan ikke Skare svare på.

Storm melder på sin side at det ikke ligger an til regn i Bergen før 10. juni.

Det kan altså bli ti dager uten regn.