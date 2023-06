Solen kom, men grillmaten glemte de: – Da ble det Foodora, da.

Fredag ble årets varmeste. Det betyr bading på Møhlenpris og Foodora i parken.

Younes Saad, Tom Marius Hetland, Mats Johan Haatuft Kvitfjell og Svein Hetland under solen i parken fredag kveld.

Fredag ble Bergen tilgodesett mange nok solstråler til at gradestokken krøp helt opp til 24,5 grader på målestasjonen ved Florida.

BT tok derfor turen ut for å ta tempen på stemningen blant alle som hadde tatt med seg tepper og solbriller ut på årets varmeste dag.

Musserende og bøker

Maria Mowè og Jon Trygve Olsen tok med seg bok, champagne og plastglass til Nygårdsparken fredag ettermiddag.

Vennene Jon Trygve Olsen og Maria Mowè har tilbrakt de tidlige kveldstimene i Nygårdsparken. De har plassert seg selv i sørøstlig retning av parken denne gang.

– I fjor satt vi på andre siden, men da evaluerte jeg at skyggen kom i veien litt fortere enn her. Du kan rapportere om at denne flekken holder lengst på solen, sier Mowè.

Jon Trygve Olsen og Maria Mowè tok med seg et par bøker.

Den lille sommerstunden i parken har så smått blitt til en tradisjon for de to.

– Det er tredje året vi sitter her på en fredag tidlig i juni. Med en flaske musserende, to plastglass og et par bøker vi ikke leser, sier Mowè.

Glemte grillmaten

Like ved sitter fire mette kompiser. Younes Saad, Tom Marius Hetland, Mats Johan Haatuft Kvitfjell og Svein Hetland skulle egentlig grille, men:

– Ja, det var planen. Men så glemte vi grillmat, sier Tom Marius Hetland.

Mange mennesker tok turen til Nygårdsparken fredag ettermiddag.

Dermed måtte de improvisere.

– Da ble det Foodora, da. Grillmat fra Foodora, fortsetter han.

Årets første bad

Et steinkast fra Nygårdsparken står Zacharia Khattab og Sondre Drægebø med saltvann i håret.

– Kaldt?

– Sånn passe. Vi burde kanskje vært her litt tidligere. Men jeg hadde trodd at det var kaldere, sier Khattab.

– Det er årets første bad. Det ble litt seint i år, sier Drægebø.

– Så er det en sen sommer, også. Vi hadde én uke i mai med sol, legger Khattab til.