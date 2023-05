Juni kan bli varmere enn normalt. Men først kommer det en kjølig periode.

De første dagene i juni kan by på både sol og 15 grader. Så snur det.

Turistene i Bergen må belage seg på kjølige dager fremover.

Dersom du er blant dem som gleder seg til bedre vær, må du etter alt å dømme smøre deg med tålmodighet.

BT har tidligere skrevet at sommeren i Norge kan bli varmere enn normalt. Det kan den fortsatt. Men et nytt sesongvarsel tyder på at varmen lar vente på seg i hele Norge.

– Det kjølige været holder stand, sier klimaforsker Erik Kolstad i Climate Futures.

Kjølig en ukes tid

Både Yr og Storm melder sol og opp mot 15 grader i Bergen de første dagene i juni. Men så blir det mandag igjen. Da skal det ifølge Climate Futures bli kjølig – ikke bare her, men i hele landet.

– Det blir nok sånn som det er nå, sier Kolstad fredag formiddag.

Da viste gradestokken 9 grader i Bergen.

Værkart for Europa for andre uke i juni, basert på varsler fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Jo dypere blåfarge, jo kaldere kan det bli.

– Det ser ikke ut til at det blir varmt før i midten eller slutten av juni, sier Kolstad, før han trøstende legger til:

– Det ser fremdeles ut til å bli bra, men ikke før mot slutten.

Når det først skal være dårlig vær, mener Kolstad at det er bra at det kommer i starten av juni.

– Jeg vil tro at folk ønsker seg best vær de siste ukene, når skolen slutter og folk tar ferie, sier han.

Sør-Norge varmest i somme

Kolstad sendte fredag formiddag ut ferskeste sesongvarselet fra Climate Futures. Det er ikke værmelding de driver med, men langsiktige klimavarsler. Kolstad understreker at det derfor naturlig nok er usikkert.

I mai sendte de ut klimavarsel om at sommeren ser ut til å bli varmere enn normalt. Det står seg fortsatt, sier Kolstad.

Kartet viser sannsynlighet for at juni i år blir varmere enn normalt, ifølge Copernicus-tjenesten for sesongvarsler. Jo mørkere rødfarge, jo høyere sannsynlighet.

Som BT tidligere har skrevet, ligger Sør-Norge an til å bli varmest. Climate Futures anslår en sannsynlighet på mellom 70 og 80 prosent for at det slår til.

Sannsynligheten er litt lavere i resten av landet, og aller lavest i Nord-Norge.

Da BT skrev om sesongvarselet sist, understreket Kolstad at dette ikke er overraskende. Somrene i både Norge og Europa blir generelt varmere på grunn av global oppvarming, forklarte han.

Kan bli tørt

Når det gjelder nedbør, tyder foreløpige analyser på at det kan bli tørt på Vestlandet. Analyser gjort i både USA og Europa antyder at det kan bli tørt i hele landet, ifølge Kolstad.

I Sør-Europa kan det derimot komme en del regn.

– Det er gode nyheter på mange måter. Kanskje det kan minske litt faren for skogbrann og tørke, som indirekte påvirker oss, sier Kolstad.

Kolstad oppfordrer spesielt interesserte til å følge ECMWF sine måndesvarsel, som gjelder seks måneder frem uker frem i tid. Varselet oppdateres to ganger i uken.

Ifølge Kolstad er disse varslene ganske nøyaktige de første tre ukene.