Det er 76 år siden det var så kaldt på denne dagen

Det er en uvanlig kald 9. mars i Bergen. Og snart kommer snøen.

Gradestokken viser minus ni grader på Landås torsdag morgen. Robina Nazir skraper is av bilen sammen med datteren Emma Haugland (4).

Torsdag morgen våknet bergenserne opp til bitende kulde.

Gradestokken viser minus ni grader på Landås torsdag morgen. Robina Nazir skraper is av bilen sammen med datteren.

– Det er så kaldt at det er is på innsiden av rutene, sier Nazir.

Emma Haugland (4) er imidlertid strålende fornøyd. Hun skal nemlig få ake i barnehagen i dag.

– Dette er ikke vanlig

«God morgen!

Det er nettopp målt -9 grader. Det er ikke vanlig for Bergen i mars».

Mailen tikker inn fra værentusiast Robert Næss. Bankmannen har laget et eget system på PC-en sin så han kan følge værstatistikken dag for dag, over hundre år tilbake i tid.

– Jeg løper til jobb hver morgen, og sjekker alltid temperaturen før jeg går ut. I dag trengs det tjukkere votter, sier Næss.

Og statistikken har talt: vi må helt tilbake til 1947 for å finne en like kald 9. mars i Bergen:

Det skal riktignok nevnes at det er registrert kaldere dager i mars, om vi regner med dagene før 9. mars.

01. mars i 2018 var det registrert tolv minusgrader på målestasjonen i Florida, og minus 9,8 dagen etter. I 2001 var det registrert minus 11,3.

Utover dette må vi tilbake til 1960-tallet før det er registrert kaldere temperaturer enn minus ni i mars, ifølge Næss sin statistikk.

Så kommer snøen

Anne Solveig Andersen i Meteorologisk institutt bekrefter at det er uvanlig kaldt.

– Det er ikke så vanlig. Det er veldig kalde luftmasser som ligger over oss nå. Det er sirkulasjonen i stratosfæren som påvirker dette, sier hun.

En kald Øvre Eide gård i Jordalen i Eidsvåg.

Hun forteller at det skal bli sol og fint vær utover dagen, men det er ikke helt usannsynlig at det blir noen snøbyger i Bergen rundt lunsjtider.

– Men det vil passere sørover, og da blir det bedring igjen.

Fredag og lørdag vil det være snøbyger og skiftende vær i Bergen og omegn, ifølge meteorologen.

– Blir snøen liggende?

– På søndag kommer det et lavtrykk, men det er vanskelig å si hvor det plasserer seg. Tidlig neste uke kan det bli mildere, men det må vi følge litt med på.