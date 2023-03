Snøen fortsetter utover onsdag ettermiddag: – Det er nok til å skape problemer

Den kalde temperaturen vil de neste dagene føre til både snø og luftforurensning i Bergen.

Snøfallet i Bergen vil vare gjennom ettermiddagsrushet.

Onsdag klokken ti begynte snøen å dale ned over Bergen.

Statsmeteorolog Steinar Skare ved Vervarslinga på Vestlandet sier at snøværet vil vare utover ettermiddagen.

– I kveld vil det lette igjen. Da blir det sprekk i skydekket, sier Skare.

Lokalt er det meldt fem til femten centimeter snø. Skare sier at det gjerne ikke blir mer enn fem centimeter i Bergen sentrum. Snøen vil fortsatt dale under ettermiddagsrushet, noe som kan skape problemer på veiene.

– Det er nok til å skape problemer. Men jeg ser at de er ute og salter nå. Men folk må kanskje ta det rolig med farten, sier Skare.

Torsdag vil solen være tilbake i en kort periode, før snøen igjen melder sin ankomst fredag kveld. Det er meldt snøbyger både lørdag og søndag.

Den røde fargen viser høy luftforurensning i Loddefjord.

Høy luftforurensning

Tidlig onsdag kom det meldinger om høy luftforurensning fra Bergen kommunes måler i Loddefjord. Meteorologene følger selv med på luften på Danmarks plass, hvor det meldes moderat luftforurensning. Skare har en forklaring på hvorfor.

– På nattetid dannes inversjon, som vil si at temperaturen er lavest rett over bakken. Derfor samles det litt ugunstig luftforurensning der om natten, forklarer han.

Denne inversjonen brytes opp utover dagen, og luftforurensningen blir bedre.

– På grunn av kulden kan det da danne litt luftforurensning lokalt på morgentiden, legger han til.

På grunn av kulden vil det være moderat luftforurensning lokalt de neste dagene.

Usikkert neste uke

Nedbøren vil fortsette i starten av neste uke. Men ifølge værvarslingen, skal temperaturen stige.

– Det er meldt litt byger tirsdag. Kanskje letter det onsdag, men prognosene er litt usikre for neste uke, sier statsmeteorologen.

Tirsdag meldte Stormgeo blant annet minus 16 grader natt til torsdag neste uke, mens YR meldte to plussgrader i samme periode. Vakthavende meteorolog Olav Krogsæter i Stormgeo sier at dette skyldte en feil i deres data, og at dette ble rettet onsdag formiddag.

– Det var en feil modell som ble lastet inn, forklarer Krogsæter.

Feilen ble rettet onsdag klokken ti.