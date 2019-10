En ny brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks

En ny utmeldingsavtale mellom Storbritannia og EU er klar. Partene er enige i Brussel, men i London venter problemer for statsminister Boris Johnson.

Foto: Alastair Grant / AP / NTB scanpix

NTB

Det var knyttet stor spenning til om prosessen kunne komme i havn før EU-toppmøtet tar til senere torsdag.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker kaller avtalen mellom EU og Storbritannia «rettferdig og balansert».

– Hvor det er vilje, er det en avtale – og vi har en! Den er rettferdig og balansert for EU og Storbritannia og den bekrefter vår vilje til å finne løsninger. Jeg anbefaler at toppmøtet slutter seg til avtalen, skriver Juncker på Twitter.

– Vi har fått en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå burde parlamentet få brexit gjennomført lørdag, skriver Storbritannias statsminister Boris Johnson i en tweet.

Velordnet

EU-kommisjonen publiserte de nye avtaletekstene på forhandlingsdelegasjonens nettsider torsdag ettermiddag.

– Vi har nådd enighet med den britiske regjeringen om en velordnet uttreden av Storbritannia fra EU, og også om rammeverket for det framtidige forholdet, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier da han møtte pressen for å presentere innholdet i avtalen.

– Dette er resultatet av intenst arbeid, påpekte han og ba journalistene om unnskyldning for at de har måttet vente så lenge på konklusjonen.

Avtalen består av to tekster, en avtale om vilkårene for skilsmissen og en politisk erklæring om rammene for det framtidige forholdet.

Lunkent i London

Avtalen i Brussel endret imidlertid lite i London – verken blant Boris Johnsons allierte eller politiske motstandere. Både DUP og Labour sier nei til brexitavtalen.

Støtte fra DUP regnes som avgjørende for at statsminister Boris Johnsons regjering skal kunne få avtalen som er inngått, gjennom i Parlamentet i London.

Den tidligere uttalelsen om at DUP ikke kan støtte det som forhandles fram i Brussel, står fortsatt ved lag, sier en DUP-kilde til nyhetsbyrået AFP.

Også Labour sier nei, og partiets leder Jeremy Corbyn oppfordret torsdag de folkevalgte til å stemme nei til utkastet til brexitavtale.

– Avtalen vil ikke samle landet og bør avvises, sier Corbyn.

– Den beste måten å løse brexit på, er å gi folket siste ord i en folkeavstemning, sier Corbyn.