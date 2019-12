En død etter skyteepisode ved pizzeria i Göteborg

En mann er død av skadene, og en annen er innlagt på sykehus etter at ukjente gjerningsmenn løsnet skudd ved en pizzeria i Göteborg søndag ettermiddag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Ingen var mandag morgen pågrepet etter skyteepisoden, melder svenske Aftonbladet mandag morgen.

Mennene i 20-årsalderen ble skutt i bydelen Biskopsgården i Göteborg like før klokka 18 søndag ettermiddag. Tilstanden var lenge uklar for dem begge. Ved 22-tiden bekreftet svensk politi at den ene av mennene var død av skadene, mens tilstanden var alvorlig, men stabil for den andre.

Begge ofrene var kjent for politiet fra et kriminelt miljø. Som ledd i etterforskningen startet politiet med å kartlegge hva de to har gjort de siste ukene, og om det kan kaste noe lys over hvorfor de ble beskutt.

– Vi har mange hypoteser og jobber bredt. Vi vil snu alle steiner i saken, sier politiets talsmann Christer Fuxborg til nyhetsbyrået TT.

Ikke noe våpen er funnet etter hendelsen.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 06:47

Mest lest akkurat nå