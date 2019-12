Skyting ved FSBs hovedkvarter i Moskva

En gjerningsperson er «nøytralisert» etter at et ukjent antall personer ble skutt ved sikkerhetstjenesten FSBs hovedkvarter i sentrum av Moskva, ifølge FSB.

Russisk politi sikrer området rundt FSBs kontorer på Lubjanka-plassen i Moskva torsdag kveld. Foto: Foto: Varlamov / AP / NTB scanpix

FSB opplyser ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at det er ofre, men sier ikke hvor mange. FSB sier gjerningspersonen er «nøytralisert», et begrep som ofte brukes når en gjerningsperson er drept, og at de jobber med å identifisere vedkommende.

Nyhetsbyrået Reuters melder imidlertid at flere skudd ble avfyrt i samme område etter meldingen fra FSB torsdag kveld, og at politiet har utvidet sperringene.

Det statseide nettstedet RT viser til ubekreftede meldinger om at det skal ha vært flere gjerningspersoner som angrep FSBs kontorer, og at tre personer er drept i skytingen.

President Vladimir Putin er orientert om hendelsen, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Vitner sier de så væpnede menn som løp ut av FSB-bygget mens skuddene smalt, og væpnede FSB-tjenestemenn som løp gjennom et travelt handleområde, melder AFP.

Radiokanalen Moskvas Ekko melder om roping og skudd på Lubjanka-plassen, der FSB har sitt hovedkvarter, ifølge DPA.

