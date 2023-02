Rapport: 8400 migranter har druknet i forsøk på å ta seg til Europa siden 2019

8468 mennesker har dødd eller blitt meldt savnet mens de forsøkte å krysse Middelhavet for å ta seg til Europa de siste fire årene, ifølge Redd Barna.

Migranter holder seg flytende etter at trebåten deres kullseilte utenfor den italienske øya Lampedusa i august 2022. Mer enn 8.400 migranter har siden 2019 mistet livet i forsøket på å ta seg til Europa via Middelhavet, skriver Redd Barna i en rapport.

NTB-AP-TT

I en rapport skriver organisasjonen at rundt 500.000 personer har prøvd å ta middelhavsruta til Europa. Flere nordafrikanske land har blitt knutepunkter for migranter fra kriserammeede land i Afrika og Midtøsten som ønsker å ta seg til Europa.

Redd Barna legger delvis skylden for dødsfallene på «den tiltakende trenden der europeiske regjeringer med kraft, på ulovlig og ofte voldelig vis, stanser flyktninger fra å ta seg inn i deres territorium», og skriver at dette er basert på analyse av data fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I tillegg «bortfører og utviser» europeiske myndigheter i noen tilfeller mennesker som har ankommet kontinentet, ifølge Redd Barna.

Rapporten viser også til en advarsel fra UNHCR i 2021 om at «asyl er under angrep ved Europas grenser» og at pushback-taktikker blir «utført på voldelig og tilsynelatende systematisk vis».

Uttrykket «pushback» innebærer at potensielle asylsøkere blir tvunget tilbake over grensen selv om de i henhold til folkeretten har rett til å søke asyl i landet de er kommet til.

Redd Barna skriver at dette er gjort mot migranter som har forsøkt å ta seg til Spania fra Marokko, til Hellas fra Tyrkia og til Italia fra Libya og Tunisia.