Demonstranter har tatt seg gjennom sperringer ved Netanyahus hjem, melder flere medier

Flere demonstranter har tatt seg gjennom sperringer ved hjemmet til Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at han søndag sparket forsvarsministeren.

NTB

Det melder blant andre Reuters og Jerusalem Post.

Flere tusen demonstranter har gått ut i gatene etter at Netanyahu søndag avskjediget forsvarsminister Yoav Gallant. Det skjedde etter at han lørdag ba om at den omstridte rettsreformen i landet stanses.