Dansk politi sikter mann for drap på Emilie Meng (17) i 2016

Mannen som er siktet for å ha bortført en 13 år gammel jente i Danmark, er også siktet for å ha drept Emilie Meng (17) i 2016, opplyser dansk politi.

Et minnearrangement for Emilie Meng på Korsør stasjon etter at hun ble funnet drept julaften 2016, nesten et halvt år etter at hun forsvant sporløst.

Politiinspektør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Rune Nilsson hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi holder pressekonferanse om etterforskningen av mannen som nå er siktet for både bortføringen av en 13-åring for halvannen uke siden og drapet på en 17-åring for snart sju år siden.

Politiet samler inn bevis i forbindelse med letingen etter Emilie Meng i august 2016. Hun ble funnet drept flere måneder senere.

Den 13 år gamle jenta som forsvant lørdag for halvannen uke siden, ble funnet i live dagen etter. Sykkelen hennes ble funnet etterlatt i en grøftekant i Kirkeby, der jenta delte ut aviser da hun forsvant.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

17 år gamle Emilie Meng forsvant fra Korsør på Sjælland 10. juli 2016 og ble funnet drept 24. desember samme år. Levningene ble funnet ved et lite vann midt på Sjælland, flere mil fra stedet hun sist ble sett i live. I vannet ble det funnet en kniv.

32-åringen som nå er siktet for drapet, ble søndag 16. april pågrepet for ha bortført en 13 år gammel jente i Kirkerup på Sjælland mens hun gikk med aviser. I forbindelse med pågripelsen ble 13-åringen funnet i live på en adresse i Korsør, cirka 3 mil fra hjemstedet.

På en pressekonferanse onsdag bekreftet Sydsjællands og Lolland-Falsters-politiet at mannen også er siktet for drapet på Meng. Politiinspektør Kim Kliver understreker imidlertid at det kun er snakk om en siktelse, og at det ennå ikke er tatt en beslutning om mannen skal tiltales.

Nekter skyld

Mannen nekter seg skyldig i de nye siktelsene, opplyser mannens forsvarer Karina Skou til nyhetsbyrået Ritzau.

Han er fra før av siktet for frihetsberøvelse og flere tilfeller av voldtekt, vold og voldstrusler mot 13-åringen og varetektsfengslet i fire uker. Mannen har erkjent deler av siktelsen som har å gjøre med 13-åringen.

I forbindelse med Meng-saken er han siktet for både frihetsberøvelse, voldtekt og drap. Han er ifølge politiet også mistenkt i en tredje sak som gjelder et voldtektsforsøk i Sorø i november i fjor. Den unge kvinnen ble overfalt og truet med kniv, men greide å unnslippe etter å ha gjort kraftig motstand.

Politiet opplyser at mannen har levert DNA-prøve.

Beslagla bil i Slovakia

EkstraBladet har tidligere meldt at mannen for flere år siden ble avhørt i forbindelse med Emilie Meng-saken, noe politiet bekrefter.

I tillegg har politiet ifølge avisen B.T. beslaglagt en bil i Slovakia som 32-åringen tidligere har vært eier av. Bilen, en sølvgrå Hyundai i30, ble beslaglagt fire dager etter at 32-åringen ble pågrepet.

Den er interessant fordi politiet etterlyste en slik bil etter at den ble fanget opp på overvåkingskameraer på Korsør stasjon samme natt som Meng forsvant. Føreren av bilen meldte seg aldri for politiet.

Kritiske spørsmål

Det uoppklarte drapet på Emilie Meng har ridd dansk politi som en mare, og på onsdagens pressekonferanse kom det spørsmål om politiet har gjort nok for å løse saken.

Det siste livstegnet fra 17-åringen var da hun tok farvel med to venninner på stasjonen i hjembyen tidlig søndag morgen etter at de hadde vært i nabobyen Slagelse.

Det ble iverksatt en storstilt leteaksjon, der både venner, familie og mange frivillige fra lokalsamfunnet deltok. Familien startet også en pengeinnsamling som skulle bidra til at hun ble funnet, og over hele Danmark hang det savnetplakater med bilder av jenta i håp om at hun skulle bli funnet i live.

Bistandsadvokaten til familien hennes opplyser onsdag at de er lettet over at politiet endelig ser ut til å ha fått et gjennombrudd i saken.