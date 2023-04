Dansk politi sikter mann for bortføring og drap på Emilie Meng (17) i 2016

Mannen som er siktet for å ha bortført en 13 år gammel jente i Danmark, er også siktet for å ha drept Emilie Meng (17) i 2016, opplyser dansk politi.

Politiet samler inn bevis i forbindelse med letingen etter Emilie Meng i august 2016. Hun ble funnet drept flere måneder senere.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

17 år gamle Emilie Meng forsvant fra Korsør på Sjælland 10. juli 2016 og ble funnet drept 24. desember samme år ved en innsjø midt på Sjælland.

32-åringen som nå er siktet for drapet, ble søndag 16. april pågrepet for ha bortført en 13 år gammel jente i Kirkerup på Sjælland mens hun gikk med aviser.

På en pressekonferanse onsdag bekreftet Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at mannen også er siktet for drapet på Meng. Politiinspektør Kim Kliver understreker imidlertid at det kun er snakk om en siktelse, og at det ennå ikke er tatt en beslutning om mannen skal tiltales.

Mannen nekter skyld for de nye siktelsene, opplyser mannens forsvarer Karina Skou til nyhetsbyrået Ritzau.

Politiet har tidligere sagt at de undersøker om mannen også har koblinger til bortføringen og drapet på Emilie Meng,

32-åringen ble pågrepet på en adresse i Korsør der den 13 år gamle jenta ble funnet i live dagen etter at hun ble bortført. Han er fra før siktet for frihetsberøvelse og flere tilfeller av voldtekt, vold og trusler om vold mot 13-åringen. Mannen har erkjent deler av siktelsen.

I forbindelse med Meng-saken er han siktet for både frihetsberøvelse, voldtekt og drap.