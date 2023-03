Flere drept i skyting i Hamburg – gjerningspersonen kan være blant de døde

Flere personer er skutt og drept i Hamburg torsdag kveld. Ifølge tysk politi kan den mistenkte gjerningspersonen være blant de døde.

Minst syv ble drept i en skyteepisode i Hamburg torsdag.

NTB-AFP-Reuters

Kopier lenke

Kopier lenke

Politiet har ingen klare indikasjoner på hva motivet for skytingen var, men tror det var en isolert hendelse.

Tyske medier melder at syv er drept og åtte såret, men dette beløpet er ikke bekreftet av politiet. De opplyser at det ble skutt mot det kristne trossamfunnet Jehovas vitner.

– De første opplysningene tyder på at det ble åpnet ild inne i en kirke i Deelböge-gaten i Gross Borstel-distriktet. Flere mennesker ble alvorlig skadet, for noen var også skadene fatale, tvitret politiet kort tid etter hendelsen.

Skyteepisoden fant sted i lokalet til et kristent trossamfunn, ifølge tyske medier.

Skytingen fant sted rundt klokken 21 i bydelen Alsterdorf, nord i Hamburg, skriver de tyske avisene Bild og Wetterauer Zeitung.

Lokalbefolkningen har fått beskjed om å umiddelbart søke tilflukt innendørs.

Det pågår en storstilt politiinnsats i Alsterdorf-området.

Rundt klokken 23.30 meldte altså tysk politi at gjerningspersonen kan være blant de døde.

Til Bild sier politiet at man kan anta at gjerningsmannen er blant de syv drepte, men at de ikke er sikre på dette.

Er du i området? Tips BT her.