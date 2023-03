NYT: Trump er innkalt til storjury – tyder på at han snart blir tiltalt

Donald Trump har i neste uke fått tilbud om å vitne foran en storjury på Manhattan. Det kan tyde på at det snart blir tatt ut tiltale mot ham.

USAs president Donald Trump kan bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering, ifølge The New York Times.

NTB

Etterforskningen er knyttet til en sak der pornoskuespilleren Stormy Daniels fikk utbetalt såkalte «hysjpenger» via Trumps tidligere advokat Michael Cohen før presidentvalget i 2016.

USAs tidligere president risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering ved at aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Ifølge New York Times har statsadvokaten på Manhattan gitt Trump beskjed om at han kan møte foran en storjury neste uke hvis han ønsker å vitne.

Det er den mest konkrete indikasjonen så langt på at påtalemyndigheten nærmer seg en tiltalebeslutning mot ekspresidenten, opplyser fire ikke navngitte kilder til avisen.

Ifølge dem er det ikke vanlig at statsadvokaten gir noen en mulighet til å vitne foran juryen dersom det ikke er planer om å ta ut en tiltale.

Nekter skyld

En talskvinne for påtalemyndigheten vil ikke kommentere saken. Trumps advokater har heller ikke kommentert.

Trump selv insisterer selv på at han ikke har gjort noe galt.

– Jeg har overhodet ikke gjort noe galt, skriver han i et langt innlegg på sin egen plattform Truth Social.

Han avviser nok en gang at han har hatt noe forhold til Daniels, og hevder at etterforskningen er en del av en større konspirasjon for å bli kvitt ham.

New York Times skriver at Trump etter alt å dømme kommer til å avslå tilbudet.

Anklages for bestikkelser

I New York har potensielle tiltalte rett til å svare på spørsmål fra en storjury før de blir tiltalt, men de vitner sjelden, skriver avisen. Trumps advokater kan også be om et privat møte med påtalemyndigheten i håp om å avverge en eventuell tiltale.

Bakteppet er pornoskuespillerens påstander om at hun og Trump hadde et seksuelt forhold, og at hun mottok 130.000 dollar før presidentvalget i 2016. Pengene skulle være en betaling for at hun ikke uttalte seg om sitt forhold til Trump, ifølge Daniels.

Trump nekter for at det har skjedd, og i 2018 sa han at han ikke hadde hørt om noen utbetaling. Forholdet mellom Daniels og Trump skal ha pågått fra sommeren 2006 og et godt stykke ut i 2007.

Mange utfordringer

Michael Cohen, Trumps tidligere advokat, ble i en føderal domstol i New York dømt til tre års fengsel for å ha ordnet med betalingene til Daniels og en annen kvinne.

Trump har kunngjort at han ønsker å stille som Republikanernes presidentkandidat ved valget neste år. Blir han tiltalt, kan en tiltale gjøre dette vanskelig.

Etterforskningen har pågått i fem år og har vært ledet av statsadvokat Alvin L. Bragg. Det er innledet en rekke etterforskninger mot Trump, foreløpig har ingen av dem ført til en tiltalebeslutning. Bragg kan dermed bli den første som tar ut tiltale, men muligens ikke den siste, skriver New York Times.

Trump etterforskes av justisdepartementet for befatningen med de hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet i hans Florida-hjem i fjor sommer. Det er også satt i gang en egen etterforskning av forsøket på å omgjøre valgresultatet i 2020, da Trump tapte mot Joe Biden.