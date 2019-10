Eksperter: Polen fortsetter i autoritær retning etter valget

Høyrepopulistene i det polske regjeringspartiet vil fortsette ferden i autoritær og nasjonalistisk retning etter å ha vunnet valget, mener eksperter.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

PiS-leder Jaroslaw Kaczynski regnes som Polens reelle leder, selv om han ikke er statsminister. Han har erklært seier etter søndagens valg, men mener partiet burde tatt enda flere stemmer. Foto: AP / NTB scanpix

Leder for Polens nasjonalkonservative regjeringsparti Jaroslaw Kaczynski får blomster og gratulasjoner etter at en valgdagsmåling viser at partiet har vunnet en enda større seier enn for fire år siden. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Det regjerende partiet Lov og rettferdighet (PiS) har fått over 44 prosent av stemmene i søndagens valg i Polen, ifølge foreløpige resultater. Det er enda bedre enn i valget for fire år siden og gir partiet et klart flertall i nasjonalforsamlingen.

Man må helt tilbake til kommunismens fall for 30 år siden for å finne et parti som har fått like stor oppslutning ved et valg. For fire år siden sikret partiet seg 38 prosents oppslutning.

– Polen kommer til å fortsette å utvikles i en mer autoritær retning, sier journalisten Peter Johnsson, som har bodd i Warszawa i 40 år, til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Man skal ta på alvor det PiS har sagt i valgkampen og det som står i valgprogrammet. PiS kommer til å fortsette å stå imot forslag fra EU og stå opp for den nasjonale selvbestemmelsen, sier Johnsson som fastslår at regjeringens prosjekt er bygd på nasjonalistisk ideologi og handler om å endre hele det polske samfunnet og hvilke verdier som skal være toneangivende innenfor både økonomi, politikk og kultur.

Ønsket seg mer

Men til tross for det gode resultatet er lederne i PiS ikke helt fornøyd. De hadde håpet på to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ville gjort partiet i stand til å endre grunnloven og innføre strenge lover mot både abort og homofiles rettigheter.

– Vi oppnådde mye, men vi fortjente mer, sa partileder Jaroslaw Kaczynski i seierstalen søndag kveld.

Den danske Polen-kjenneren Jens Mørch, som driver nettstedet polennu.dk, mener at det blir vanskelig for Polen å bli værende i EU med et rent PiS-flertall i nasjonalforsamlingen.

– Det har varslet i partiprogrammet at det vil endre EU og ytterligere skjerpe tonen overfor domstolene og den frie pressen, sier han til Ritzau.

Liberale på andreplass

På andreplass kom Borgerkoalisjonen med 27 prosent av stemmene. Det er en sentrumsallianse ledet av partiet Borgerplattformen, som i sin tid ble ledet av avtroppende EU-president Donald Tusk.

Den demokratiske venstrealliansen kom på tredjeplass med 12 prosent av stemmene, noe som betyr at partiet igjen blir representert i nasjonalforsamlingen, mens valgkoalisjonen PSL/Kukiz 15 fikk til sammen fikk nesten 9 prosent, ifølge valgkommisjonen.

Den nasjonalistiske Frihets- og uavhengighets-konføderasjonen fikk 6,8 prosent og blir også representert i nasjonalforsamlingen.

Valgdeltakelsen var 61 prosent, noe som er rekordhøyt.

Front mot EU

PiS har styrt Polen siden 2015 og vinner oppslutning på velferdstiltak som gagner folk med dårlig råd, og nasjonalistisk retorikk. Partiets sterke oppslutning skyldes i stor grad en solid økonomi, lav arbeidsledighet og stor arbeidsinnvandring til Polen.

PiS har vokst på en bølge av populistisk misnøye med liberale eliter i byene, et fenomen som de siste årene har bredt seg over hele Europa og i USA. Sjenerøse velferdsprogrammer er et ledd i forsøkene på å appellere til polakker som synes de har stått utenfor Polens raske økonomiske vekst etter kommunismens fall i 1989.

Den liberale Borgerkoalisjonen tar avstand fra regjeringspartiets tette bånd til den katolske kirken og den konservative familiepolitikken. Men også opposisjonen har under valgkampen gitt sjenerøse løfter om en ny økonomisk hverdag for det polske folk.

Det endelige resultatet blir klart først tirsdag.