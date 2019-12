De konservative sikrer rent flertall i Parlamentet

Toryene har sikret seg et rent flertall i Parlamentet. For Labour går det mot et katastrofevalg, viser de foreløpige resultatene.

Statsminister Boris Johnsons parti De konservative har sikret seg et rent flertall i Parlamentet. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Stemmene i Storbritannia telles fortsatt, men de foreløpige resultatene viser at De konservative har sikret et rent flertall.

Ifølge Sky News ' opptelling har statsminister Boris Johnsons parti fått 344 seter, mens Labour har sikret seg 200 seter.

Det kreves 326 seter for å få et flertall i Parlamentet, som har 650 seter.

Valgoppmøtet er ifølge Sky News på 66,9 prosent, viser foreløpige tall.

– De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort, ta landet videre og fokusere på prioriteringene til det britiske folk. Ja, for det vil vi gjøre, sa Boris Johnson til applaus fra publikum i Uxbridge i en tale natt til fredag.