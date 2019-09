Corbyn har gjort Labour historisk venstreorientert

Labour vil ta ti prosent av aksjene i landets 7000 største bedrifter og gi dem til bedriftenes ansatte. Blant velgerne er det et populært forslag.

SUKSESS: Jeremy Corbyn forbereder talen til Labours landsmøte i Brighton. Partiets venstredreining under Jeremy Corbyn har vært en ubetinget suksess for medlemstallet, som har mer enn doblet seg siden 70-åringen mer eller mindre tilfeldig kom til makten i partiet for fire år siden. Victoria Jones, REUTERS

Niklas Heinskou

For mindre enn 2 timer siden

I et sirkustelt med hvite og røde striper ligger nyliberalismens museum. Her står Tony Blairs biografi utstilt side om side med en drikkeflaske full av urin fra en Amazon-ansatt som ikke fikk lov til å ta seg en dopause.

Vi er på Jeremy Corbyns hjemmebane, på festivalen The World Transformed – «En endret verden» – som foregår samtidig med Labours landsmøte i Brighton.

Festivalen arrangeres av Momentum, en grasrotsorganisasjon internt i Labour som ble opprettet for å sikre at sosialistiske Jeremy Corbyn skal komme til makten.

De omtrent 40.000 medlemmene i Momentum utgjør et mindretall blant Labours 500.000 medlemmer, men de har stor innflytelse på Corbyns politiske prosjekt.

Før landsmøtet denne uken presset Momentum på for at Labour skulle forplikte seg til å innføre firedagers arbeidsuke og gjøre Storbritannia karbonnøytralt innen 2030. Og slik ble det.

Hater Blair

I sirkusteltet står Liz Bradley og kikker på nyliberalismens relikvier. I en glassmonter henger en ikke-ironisk artikkel fra et livsstilsmagasin om britiske millionærers klimavurderinger når de skal kjøpe seg nye luksusbåter. Jeg spør 31-åringen om hun vil betegne seg som sentrumssøkende?

– Nei, det vil jeg bestemt ikke. Jeg er sosialist. Sentrumssøkende sosialdemokrater som Tony Blair arbeider innenfor kapitalismens rammer. Det vil aldri fungere for arbeiderklassen, sier Liz Bradley.

I Jeremy Corbyns Labour har Tony Blair, partiets mest fremgangsrike partileder om man måler i antall valgseirer, blitt en hatet figur. Man kan være sikker på at det ikke er ment som pen omtale om noen blir beskrevet som en «Blairite».

Partiets venstredreining under Jeremy Corbyn har vært en ubetinget suksess for medlemstallet, som har mer enn doblet seg siden 70-åringen mer eller mindre tilfeldig kom til makten i partiet for fire år siden.

Men en ting er å engasjere likesinnede – en annen ting er å engasjere det brede lag av velgere. Klarer han det?

Det tror Liz Bradley, som til daglig jobber for den britiske posttjenesten, Royal Mail. Hun sier at hennes kollegaer, som på ingen måte identifiserer seg som sosialister, er veldig lydhøre når hun prater om Labours politikk og idéer.

Meningsmålingene viser mer skepsis, men la oss for en stund sette parentes om forbeholdene og se hva Jeremy Corbyn vil bruke makten sin til om han ender med å flytte inn i statsministerboligen i 10 Downing Street.

Nullstilling av kapitalismen

På Labours landsmøte onsdag sa Jeremy Corbyn i sin avsluttende tale at det kommende valget er en mulighet for å skape virkelig forandring, og at dette er en sjanse som kun kommer én gang per generasjon.

– En Labour-regjering vil ta opp kampen med dem som virkelig styrer vårt land – finansspekulantene, skattefuskerne og de store forurenserne – slik at de virkelige verdiskaperne, innbyggerne i vårt land, kan få jobbene, velferden og fremtiden de fortjener, sa Jeremy Corbyn.

Labours partiprogram er historisk venstreorientert, sett fra britisk ståsted. Partiet vil blant annet renasjonalisere vann- og kraftselskaper, driften av landets jernbaner og posttjenesten. Partiet har også gjort det klart at man ikke har til hensikt å betale markedspris ved oppkjøp av de private selskapene som nå driver disse tjenestene.

De fleste konservative regjeringer i senere tid, og særlig David Camerons regjeringer, har innført omfattende sparetiltak for å sikre at det offentlige budsjettet går rundt. Disse innsparingene vil Labour avskaffe, for så å investere massivt i offentlig velferd.

Mer skatt for de rike

I tillegg ønsker partiet å annullere de upopulære betalingskravene på videregående utdanning, i tillegg til å innlemme de berømte britiske privatskolene i det offentlige skoleverket. Hvordan de skal ha råd til alt dette er fortsatt ikke helt klart, men de rikeste fem prosentene må forvente å betale

langt mer i skatt. Labour ønsker også skatt på finanstransaksjoner, og bedriftsskatten skal øke fra 19 til 26 prosent.

Dessuten vil Labour innføre et øvre tak på lønn i lederstillinger i bedrifter som har kontrakter med det offentlige, slik at sjefene ikke skal kunne tjene mer enn 20 ganger lønna til en menig medarbeider. I tillegg vil Labour reservere hver tredje styreposisjon til medarbeidere, og attpåtil ta ti prosent av aksjene i de 7000 største bedriftene og gi aksjene til medarbeiderne slik at de ansatte skal kunne få sin andel av eventuelle overskudd.

For få år siden ville et så samfunnsomveltende program ha blitt avvist som utopisk, men finanskrisen har gjort velgerne langt mer mottakelige for kritikk av den økonomiske status quo. I forrige uke hadde finansavisen Financial Times en alarmgul forside hvor avisen hevdet at det er på tide å «nullstille kapitalismen», slik at økonomien tjener et bredere formål enn profitt for aksjonærer.

Professor Matthew Goodwin ved University of Kent påpeker at Corbyns økonomiske politikk nyter «utbredt oppslutning», til tross for at Corbyn selv er en historisk upopulær partileder blant britiske velgere.

Over 60 prosent støtter hans planer om nasjonaliseringer, og over 50 prosent av velgerne sier at de støtter forslaget om å gi arbeidstakere større medbestemmelsesrett i firmaene de arbeider for.

– Vi måler sterk oppslutning til hans argument om at den britiske økonomien er urettferdig innrettet, og at det må gjøres mer for å skape like vilkår. Jeg sier ikke med det at Jeremy Corbyn blir vår neste statsminister, men jeg påpeker at hans politikk har større appell enn mange av hans kritikere påstår, sier Goodwin.

Brexit har radikalisert velgerne

Ved valget i 2017 fikk Labour høyst overraskende 42 prosent av stemmene, men etter at brexit har snudd opp-ned på britisk politikk står Labour nå til å få rundt 25 prosent oppslutning ved et nytt valg.

De konservative har også opplevd en nedsmelting, mens Liberaldemokratene og det nye Brexitpartiet har stormet frem.

Den kaotiske brexitsituasjonen kombinert med valgsystemet med flertallsvalg i enkeltmannskretser gjør britisk politikk notorisk vanskelig å forutsi, men Labour-kjenneren Steven Fielding, professor ved Nottingham University, tviler på at Jeremy Corbyns tvetydige brexitkurs blir noen stor suksess når stemmene skal avgis.

– I 2017 klarte Jeremy Corbyn å prate om alt annet enn brexit. Om oppgjør med sparepolitikk og andre populære forslag. Labour-ledelsen tror kanskje at den kan gjøre det samme trikset på nytt, men det tviler jeg seriøst på, for velgerne har blitt radikalisert i brexitspørsmålet de siste to årene.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN