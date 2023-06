Gigantbrann kan ses fra verdens­rommet. Røyken har nådd Norge.

Røyken fra de mange skogbrannene som herjer i Canada, har nådd det nordøstlige USA og lagt seg som en dyster tåke over blant annet New York.

Satellittfoto av røyken fra skogbranner i Quebec.

Sårbare personer blir bedt om å holde seg inne for å unngå den bitre grågule røyken. Tirsdag tyknet røyken til og bidro til en dramatisk rød solnedgang, og til at man ikke kunne se klart fra Manhattan og over til New Jersey.

Røyken er observert i området rundt de store innsjøene i grenseområdet mot Canada – fra Cleveland til Buffalo – og har også nådd New England og andre områder nordøst i USA.

Røyken fra de canadiske skogbrannene ligger som en dyster tåke over New York og gir dårlig luftkvalitet og dårlig sikt over Hudsonelva til New Jersey.

Røyken fra gigantbrannene har nådd vestkysten av Norge, melder VG.

– I verste fall kan folk som bor langs vestkysten i Norge lukte røyken og se tynn tåke, sier Nikolaos Evangeliou, seniorforsker ved klima- og miljøinstituttet NILU, til avisen.

Eksperter har varslet at Canada kan stå overfor sin verste skogbrannsesong noensinne. I Quebec er det over 150 aktive skogbranner tirsdag. Den fransktalende provinsen har bedt om internasjonal hjelp til å takle de mange brannene.

Tinghuset i Pottsville i Pennsylvania er hyllet inn i røyken fra de mange skogbrannene som herjer i Quebec og flere andre steder i Canada.

Den nordlige halvkule har blitt usedvanlig kraftig rammet av skogbranner i vår, går det frem av en rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus.

Ifølge rapporten har utslippene av CO₂ og andre klimagasser fra skogbranner vært rekordstore i flere regioner, og brannsesongen begynte også svært tidlig i år.

Spania har siden mars vært hardt rammet, særlig Valencia-regionen. Det resulterte i mai i de høyeste spanske utslippene siden 2012.

Europa hadde en mild og tørr vinter, og det resulterte i stor fare for skogbranner. Denne brannen raser nå sør for Berlin i Tyskland.

Høye temperaturer og tørke i Europa i vinter har ført til overhengende risiko for skogbrann mange steder.

Også i Canada, Kasakhstan, Mongolia og i noen av Russlands naboregioner er det registrert uvanlig mange og store skogbranner i år.

I Canada ble det i mai registrert ti ganger høyere utslipp av klimagasser fra branner enn noensinne tidligere. Saskatchewan-provinsen ble aller hardest rammet.

Også i provinsene British Columbia, Northwest Territories og Nova Scotia ble det målt uvanlig store utslipp fra branner.

Brannene i Canada har bidratt til at Toronto og New York onsdag toppet listen over storbyer med verst luftkvalitet, bare forbigått av Dubai.