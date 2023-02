Zelenskyj på plass i Storbritannia – møter kong Charles i audiens

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er onsdag på besøk i Storbritannia. der skal han bant annet i audiens hos kong Charles.

Rishi Sunak tok imot Volodymyr Zelenskyj i statsministerboligen i Downing Street da den ukrainske presidenten kom til Storbritannia onsdag.

NTB

Etter at han landet ved 11.30-tiden, gikk turen inn til London sentrum, der Zelenskyj ble tatt imot i Downing Street 10 av statsminister Rishi Sunak. Det er første gang Zelenskyj kommer til Storbritannia siden krigen startet for nesten ett år siden.

Den ukrainske presidenten skal også tale i Parlamentet og besøke ukrainske soldater på treningsleir, opplyser statsministerens kontor. I tillegg skal presidenten møte kong Charles i løpet av besøket, opplyser Buckingham Palace.

Sunak kunngjorde samtidig at treningen de ukrainske soldater får i Storbritannia, skal utvides til å omfatte jagerflypiloter og marinestyrker.

Ukrainske flygere skal blant annet få opplæring i å fly jagerfly med Nato-standard, noe som har vært et viktig krav fra ukrainsk side. Foreløpig har USA avvist å sende F-16 jagerfly til Ukraina, mens andre land, blant annet Polen, har vært mer åpne for tanken.

Lover støtte i årevis

– President Zelenskyjs besøk i Storbritannia er et vitnesbyrd om hans lands mot, besluttsomhet og kamp, og et vitnesbyrd om det ubrytelige vennskapet mellom våre to land, sier Sunak, som lover at Storbritannia kommer til å stå «skulder ved skulder» med Ukraina i en årrekke framover.

Storbritannia har sendt våpen og annet militært utstyr til landet for over 2 milliarder pund (nær 25 milliarder kroner) og er blant Ukrainas største militære bidragsytere.

Over 10.000 ukrainske soldater har så langt fått opplæring på militærbaser i Storbritannia.

Andre gang i utlandet

Det er Zelenskyjs andre kjente utenlandsreise siden Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor. I desember besøkte han USA, der han blant annet talte i Kongressen. Torsdag skal han delta på EUs toppmøte i Brussel.

Zelenskyj talte også til britiske parlamentarikere i mars i fjor, men da ble talen holdt digitalt fra Kyiv. Det var første gang noensinne at en utenlandsk leder talte i Underhuset.

Samtidig som Zelenskyj ankom London, kunngjorde den britiske regjeringen nye sanksjoner rettet mot «eliten i det russiske forsvaret og Kreml».