Zelenskyj ber om kampfly under besøket i Storbritannia

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker Storbritannia. der skal han bant annet i audiens hos kong Charles. I en tale til Underhuset ba han om kampfly.

Rishi Sunak tok imot Volodymyr Zelenskyj i statsministerboligen i Downing Street da den ukrainske presidenten kom til Storbritannia onsdag.

Zelenskyj taler til det britiske parlamentet.

NTB

Etter at han landet ved 11.30-tiden, gikk turen inn til London sentrum, der Zelenskyj ble tatt imot i Downing Street 10 av statsminister Rishi Sunak. Det er første gang Zelenskyj kommer til Storbritannia siden krigen startet for nesten ett år siden.

Den ukrainske presidenten skal blant annet besøke ukrainske soldater på treningsleir, opplyser statsministerens kontor. I tillegg skal presidenten møte kong Charles i løpet av besøket, opplyser Buckingham Palace.

Sunak kunngjorde samtidig at treningen de ukrainske soldater får i Storbritannia, skal utvides til å omfatte jagerflypiloter og marinestyrker.

Ukrainske flygere skal blant annet få opplæring i å fly jagerfly med Nato-standard, noe som har vært et viktig krav fra ukrainsk side. Foreløpig har USA avvist å sende F-16 jagerfly til Ukraina, mens andre land, blant annet Polen, har vært mer åpne for tanken.

Talte til Underhuset

Kampfly var også et tema i talen Zelenskyj holdt til Underhuset i London. Han om talte dem som «frihetens vinger» og ba om at ukrainerne får de våpnene som trengs for å vinne over Russland og ta tilbake alle okkuperte ukrainske områder. Kledd i sin velkjente olivengrønne genser minnet han om at «ondskapen har tapt» i tidligere kriger.

– Vi vet at Russland vil tape, og vi vet at seieren vil forandre verden, sa Zelenskyj.

Han takket også London for å ha stått sammen med Kyiv fra dag 1 i krigen.

– Jeg har kommet på vegne av de modige. Jeg takker dere for deres mot, sa presidenten til de folkevalgte i Underhuset.

Han ba også om enda strengere sanksjoner mot Russland, slik at landet «fratas enhver mulighet til å finansiere krigen».

Samtidig som Zelenskyj ankom London, kunngjorde den britiske regjeringen nye sanksjoner rettet mot «eliten i det russiske forsvaret og Kreml».

Lover støtte i årevis

– President Zelenskyjs besøk i Storbritannia er et vitnesbyrd om hans lands mot, besluttsomhet og kamp, og et vitnesbyrd om det ubrytelige vennskapet mellom våre to land, sier Sunak, som lover at Storbritannia kommer til å stå «skulder ved skulder» med Ukraina i en årrekke framover.

Storbritannia har sendt våpen og annet militært utstyr til landet for over 2 milliarder pund (nær 25 milliarder kroner) og er blant Ukrainas største militære bidragsytere.

Over 10.000 ukrainske soldater har så langt fått opplæring på militærbaser i Storbritannia.

Andre gang i utlandet

Det er Zelenskyjs andre kjente utenlandsreise siden Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor. I desember besøkte han USA, der han blant annet talte i Kongressen. Onsdag kveld reiser han videre til Paris, og torsdag skal han delta på EUs toppmøte i Brussel.

Zelenskyj talte også til britiske parlamentarikere i mars i fjor, men da ble talen holdt digitalt fra Kyiv. Det var første gang noensinne at en utenlandsk leder talte i Underhuset.