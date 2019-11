To drept og tre skadd i knivangrepet på London Bridge. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Metropolitan police sier knivangrep i London var terror.

FLERE SKADD: Store politistyrker rykket ut til London Bridge. Flere skal være skadd i en knivhendelse.

NTB

Karoline Risnes

Fredag kveld bekrefter politiet at to personer mistet livet etter knivangrepet ved London Bridge. Tre andre ofre får behandling på sykehus.

Tilstanden til de skadde er ikke kjent, men ifølge London-ordfører Sadiq Khan er tilstanden til flere av dem alvorlig.

Gjerningsmannen var iført en falsk bombevest, opplyser politiet.

– Jeg kan bekrefte at dette er erklært som en terrorhendelse. En mannlig mistenkt ble skutt og drept av politiet på åstedet, opplyste sjef for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Den mistenkte mannens identitet er foreløpig ikke kjent.

Melding om knivhendelse og slåssing

Politiet fikk melding om en knivhendelse ved London Bridge ved 14-tiden lokal tid. Politiet opplyste i en twittermelding at de responderte på hendelsen som om den skulle være terrorrelatert.

SKUTT: Politiet har skutt en mann på London Bridge, ifølge Sky News.

En BBC-journalist på stedet sier han så en gruppe menn som slåss på broen, at politiet kom til stedet, og at det ble avfyrt skudd.

Videoer i sosiale medier viser tilsynelatende forbipasserende som holder en mann nede. En polititjenesteperson ankommer stedet og ser ut til å instruere personene til å flytte seg, før han avfyrer et skudd, skriver BBC.

Ordfører roser de som grep inn

Londons borgermester Sadiq Khan skriver i en Twitter-melding at han er i tett kontakt med politiet i forbindelse med hendelsen.

Khan roser tilfeldige mennesker som grep inn under angrepet.

– Jeg vil takke folk som risikerte sin egen sikkerhet i ettermiddag. De er de beste iblant oss, sier han til pressen fredag kveld.

– De som søker å splitte og dele oss vil aldri lykkes, skriver Khan i en pressemelding på Twitter.

STENGT BRO: Folk er bedt om å holde seg unna London Bridge. En mann er skutt av politiet.

Storbritannias statsminister Boris Johnson takker politiet og nødetatene for rask utrykning, og skriver i en uttalelse på Twitter at han får oppdateringer fra politiet om situasjonen.

Ber folk følge politiets instruksjoner

Bilder og video fra stedet viser en rekke politibiler og ambulanser på broen. London Bridge er sperret av etter hendelsen.

Politiet ber folk i området om å følge instruksjoner fra politi på stedet. Undergrunnsstasjonen ved London Bridge er stengt.

Det er ikke første gang det skjer alvorlige hendelser på London Bridge. I 2017 ble syv mennesker drept og mange skadd da en varebil kjørte inn i en folkemengde på broen, før tre menn deretter gikk til angrep med kniv.