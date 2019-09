Skogbrannene i Amazonas kan sette en stopper for frihandelsavtalen

Østerrikes parlament nekter å godkjenne en frihandelsavtale for 780 millioner forbrukere i EU og fire søramerikanske stater.

REGNSKOGEN BRENNER: Katastrofen i verdens største regnskog ser ut til å sette en stopper for frihandelsavtalen mellom EU og søramerikanske Mercosur. BRUNO KELLY, REUTERS/NTB SCANPIX

Jacob Svendsen

For mindre enn 2 timer siden

Klimapolitikk og skogbranner har slått bena under en ny frihandelsavtale mellom EU og Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay, som står samlet i den søramerikanske frihandelsorganisasjonen Mercosur.

Avtalen, som lå an til å bli en av de mest omfattende frihandelsavtalene noensinne, har vært under forhandling i 20 år. I juni kunne partene endelig erklære at de hadde kommet til enighet om blant annet at EU fjerner eller senker sin toll på landbruksvarer importert fra Mercosur, mens europeiske industriprodukter får friere adgang til de fire landenes markeder.

Krangel om ansvar

Få uker senere ble verden oppmerksom på de voldsomme skogbrannene som særlig rammet den brasilianske delen av Amazonas. Frankrikes president Emmanuel Macron og Brasils Jair Bolsonaro kom på forrige G7-møte i åpen krangel om ansvaret for klimakatastrofen i verden største regnskog.

På møtet luftet både Frankrike og Irland muligheten for at klimakontroversene kunne kjøre frihandelsavtalen i graven. Også EUs president Donald Tusk antydet at uenighetene i alle fall kunne bremse den omfattende avtalen.

Det ble derimot et stort flertall i parlamentet i Østerrike som til slutt endte med å sette en midlertidig stopper for avtalen. Samtlige østerrikske partier, med unntak av et lite liberalt parti, sa nei til å ratifisere avtalen. I og med at det bare er nødvendig at ett EU-medlem sier nei, går avtalen dermed opp i røyk.

– En milpæl

Rydding av arealer til beitende kveg og produksjon av dyrefôr, er blant årsakene til skogbrannene som har økt i omfang etter at klimaskeptikeren Jair Bolsonaro kom til makten i Brasil.

Det er nettopp eksporten av storfekjøtt fra de fire landene til EU som ville ha opplevd en stor økning med den nye avtalen.

Monika Vana, som er østerriksk representant i EU-parlamentet, omtaler den østerrikske blokkeringen som en milepæl for Europa, ifølge BBC.

Initiativet til å bremse ratifiseringen kom fra de østerrikske sosialdemokratene. De begrunnet det med en oppsiktsvekkende blanding av handelsproteksjonisme og klimahensyn: «Midt i en klimakrise vil det være et skritt i fullstendig gal retning å la flere produkter vi selv kan fremstille i Europa, bli transportert over havet», skrev sosialdemokraten Jörg Leichtfried på Twitter.

Folkelig motstand

I tillegg er det valg i Østerrike den 29. september. Ifølge en meningsmåling er over 70 prosent av velgerne imot frihandelsavtalen.

En total skrinlegging av avtalen vil ramme Mercosur-landene hardest. EU er deres største handelspartner og kjøpte i fjor 20 prosent av eksportvarene deres. Til gjengjeld står de fire søramerikanske landene kun for omkring 2,3 prosent av EUs samlede eksport.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN