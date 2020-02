Åtte drept og fem alvorlig såret i skyting i tysk by

Politiet bekrefter at åtte personer er døde og fem alvorlig såret etter to skyteepisoder i den vesttyske byen Hanau i delstaten Hessen onsdag kveld.

En bil foran en av de beskutte områdene i byen Hanau i Tyskland natt til torsdag. Foto: Foto: Michael Probst / AP / NTB scanpix

Politiet fører bort en mann i håndjern ved et av åstedene for skyting i Hanau onsdag kveld. Det er ikke kjent hva han er pågrepet for. Foto: Foto: Boris Roessler / dpa / AP / NTB scanpix

NTB

Flere lokale medier meldte om dødsfallene, og klokka 0.49 bekrefter politiet i Südost-Hessen – Offenbach at åtte personer er drept og flere er alvorlig skadd etter at det ble avfyrt skudd i Hanau onsdag kveld rundt klokka 22.

– Jakten på gjerningsmennene er i full gang. Det er fremdeles ingen pålitelig informasjon om bakgrunnen for det som er skjedd, sier Henry Faltin ved politiets pressekontor.

Politiet bekreftet i en pressemelding klokka 0.18 at de bruker store mannskaper på å søke etter ukjente gjerningspersoner og skrev da at fem personer er alvorlig skadd.

– Ifølge de første meldingene ble det løsnet skudd på to forskjellige steder i Hanau onsdag kveld, rundt klokka 22. Minst en person ble alvorlig skadd i Heumarkt-området – et mørkt kjøretøy kjørte derfra. Et annet åsted ble rapportert i Kurt-Schumacher-Platz-området. Politiet startet umiddelbart et storstilt søk og innledet etterforskningen, skriver politiet og ber om tips.

Politiet har sperret av åstedene, der store styrker arbeider for å sikre bevis, melder Frankfurter Allgemeine.

Hanau ligger omtrent 20 kilometer øst for Frankfurt am Main og har omkring 100.000 innbyggere.

Ifølge nyhetssiden op-online.de skal den første skytingen ha funnet sted i sentrum av Hanau, der flere personer er drept, og vitner skal ha hørt åtte–ni skudd bli avfyrt. Deretter skal gjerningspersonene ha tatt seg videre til bydelen Kesselstadt og løsnet flere skudd.

Sosiale medier florerer med bilder og rykter om hvem ofrene er og hva bakgrunnen for skytingene kan ha vært, og flere personer skal ha blitt brakt inn av politiet.

Publisert Publisert: 20. februar 2020 00:03 Oppdatert: 20. februar 2020 01:28