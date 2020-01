Rouhani vil opprette en spesialdomstol etter nedskytingen av passasjerfly

Irans president Hassan Rouhani ber om at en spesialdomstol etterforsker nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet og stiller de ansvarlige for retten.

Irans president Hassan Rouhani, her fotografert i Tokyo i desember. Foto: Arkivfoto: Charly Triballeau / AP / NTB scanpix

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned få minutter etter avgang fra Teheran tidlig onsdag morgen.

– Rettsvesenet burde opprette en spesialdomstol med en ledende dommere og mange eksperter. Dette er ikke en vanlig sak. Hele verden vil følge med på denne domstolen, sa Rouhani i en TV-sendt tale tirsdag morgen.

Han bedyret også at alle med ansvar for nedskytingen skal stilles til ansvar, og rett etter kom meldingen om at flere personer er pågrepet.

– Det har vært en omfattende etterforskning, og enkelte personer er pågrepet, sa en talsmann for Irans rettsvesen, Gholamhossein Esmaili, ifølge iranske medier og nyhetskanalen Al Arabiya. Talsmannen sa ingenting om hvor mange eller hvem som er pågrepet.

– Utilgivelig

I sin tale framholdt Rouhani at nedskytingen var en «smertefull og utilgivelig» feil, og han lovet at regjeringen vil forfølge saken med alle midler.

– For vårt folk er det veldig viktig i denne hendelsen at uansett hvem som hadde skylden eller som viste uaktsomhet, uansett på hvilket nivå, så skal de stilles til ansvar, sa Rouhani.

Iranske myndigheter har tidligere forklart at nedskytingen av passasjerflyet var et uhell, som skyldtes at en soldat trodde at flyet var en amerikansk krysserrakett på vei mot iranske mål.

– Flere har ansvaret

Men ifølge Rouhani er det mer enn én person som har ansvaret.

– Alle som burde straffes, må bli straffet. Det er andre også, og jeg vil at dette skal snakkes om på en ærlig måte, sa presidenten uten å utdype hvem han sikter til.

Iranske luftfartsmyndigheter avviste først at flyet var skutt ned. Først tre dager etter kom innrømmelsen. Ifølge Rouhani var dette «et godt første steg».

Nedskytingen skjedde få timer etter at Iran hadde skutt en rekke raketter mot USAs militærbaser i Irak som svar på likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad noen dager før.

Siden lørdag er det meldt om en rekke demonstrasjoner mot myndighetene i Iran. Politisjefen i Teheran sier at politiet har fått beskjed om å vise tilbakeholdenhet, men ifølge en rekke meldinger i sosiale medier er det brukt tåregass og i enkelte tilfeller skarpe skudd mot demonstrantene.

