Al Arabiya: Iransk talsmann sier at flere er pågrepet etter nedskytingen

Iranske myndigheter har pågrepet flere personer etter nedskytingen av et ukrainsk passasjerfly, opplyser en talsmann for det iranske rettsvesenet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Ifølge rettsvesenets talsmann Gholamhossein Esmaili har enkelte personer blitt pågrepet for sin rolle i nedskytingen, melder nyhetskanalen Al Arabiya tirsdag morgen.

Meldingen kom rett etter at Irans president Hassan Rouhani bedyret at alle som hadde ansvar for at flyet ble skutt ned, skal stilles til ansvar.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 09:14

Les også

Mest lest akkurat nå