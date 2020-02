Eldre mann knivstukket i moské i London

En 29-åring er pågrepet, siktet for drapsforsøk etter at en mann i 70-årene ble knivstukket under ettermiddagsbønnen i en moské i sentrum av London.

Knivangrepet skjedde i London Central Mosque i Regent's Park torsdag ettermiddag. En mann i 70-årene er skadd, men tilstanden betegnes ikke som livsturende. Foto: Foto: PA via AP / NTB scanpix

Moskeen er en av Londons største. Foto: Arkivfoto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

NTB

Offeret er brakt til sykehus, og tilstanden er ikke livstruende, opplyser politiet.

Hendelsen skjedde i en av Londons største moskeer, som ligger ved Regent's Park.

Statsminister Boris Johnson uttrykker sorg over torsdagens angrep i London Central Mosque.

– Det er så fryktelg at dette skulle skje, spesielt på et bønnested. Mine tanker går til offeret og alle dem som er rammet, tvitrer Johnson.

Den mistenkte gjerningsmannen er 29 år gammel og antas å ha vært tilstede under bønnen. Han ble pågrepet inne i moskeen da politiet rykket ut til stedet. Etterforskningen pågår av saken, som på nåværende tidspunkt ikke behandles som terror-relatert, opplyser politiet.

Ifølge øyevitner var det moskeens muezzin, eller bønneroper, som ble knivstukket. På Twitter har øyevitner publisert bilder av politiet som pågriper en mann i rød hettegenser.

Britiske muslimer er blitt angrepet tidligere av høyreekstremister. I juni 2018 kjørte en mann en varebil inn i en gruppe mennesker i det de forlot fredagsbønnen i en moské i London. Én ble drept og titalls skadd.