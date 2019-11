Poli­tisk hengemyr i Israel

Det israelske vippepartiet til Avigdor Lieberman nekter å binde seg til noen av regjeringskoalisjonene. Et tredje valg på under ett år venter.

AVVISER: Avigdor Lieberman vil ikke gå i koalisjon med noen av de store partiene i Israel. Dermed ligger det an til nyvalg for tredje gang i år. AP / NTB scanpix

NTB

Det er opposisjonslederen Benny Gantz som har overtatt stafettpinnen og har frist til midnatt natt til torsdag med å danne en styringsdyktig koalisjon. De anstrengelsene vil neppe lykkes uten at Lieberman er med på laget.

Valget i september viste at verken statsminister Benjamin Netanyahus Likudparti eller Gantz' parti Blått og hvitt fikk flertall, men snarere måtte gå i kompaniskap med det jødiske innvandringspartiet til Lieberman.

To onder

Etter flere uker med forhandlinger med begge de to store sier Lieberman at han verken kan gå for den ene eller andre løsningen.

– Jeg har gjort alt, snudd hver stein, sier han.

Lierberman ønsker mest en nasjonal samlingsregjering der de to store inngår, men Netanyahu og Gantz klarer ikke å bli enige om fordelingen av makt og posisjoner.

Gantz fikk regjeringsoppdraget da Netanyahu i forrige måned måtte erkjenne at hans bestrebelser ikke nådde frem.

For tredje gang

Dersom situasjonen er like fastlåst ved midnatt, rykker det tredje valget på under ett år nærmere. Hvis Gantz mislykkes, har nasjonalforsamlingen Knesset 21 dager på seg til å skape flertall på minst 61 for en ny kandidat. Denne personen får så 14 dager til å danne en koalisjonsregjering.

Skulle Knesset ikke klare å samle seg bak en kandidat, eller hvis denne kandidaten ikke lykkes med regjeringsoppdraget, blir det utskrevet nyvalg.

– En tredje runde er en dårlig løsning, men man kan ikke legge til side grunnleggende prinsipper og verdier, sier Gantz i en kommentar til den vanskelige situasjonen han befinner seg i.