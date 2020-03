Svensk «flokkimmunitet» settes på hard prøve

Mens statistikken over døde av covid-19 begynner å peke oppover i Stockholm, presses helsesektoren hardt i byen som allerede før koronakrisen var i sykehuskrise.

Våren er kommet til Stockholm og krisebærtrærne står i full blomst i Kunsgsträdgården. Fortsatt holder myndighetene på den lite restriktive linjen som verken innebærer nedstengning eller portforbud. En SIFO-undersøkelse viser at 65 prosent av svenskene har stor eller ganske stor tillit til Folkhälsmyndigheten. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

– For fem dager siden beskrev jeg covid-19-epidemien som en storm. Nå er stormen her.

Det var ingen tvil i alvoret i stemmen hos Björn Eriksson, helsedirektør i Region Stockholm, da han onsdag kveld holdt et hasteinnkalt møte for å fortelle at antall døde av covid-19 økte raskt. Atten personer hadde dødd i løpet av et døgn og andel smittede var steget til 1070 mennesker i hovedstadsområdet. Stockholm øker dermed beredskapsnivået til øverste nivå, nest etter katastrofenivå.

«Som forventet»

Også Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkhälsmyndigheten mener Sverige nå opplever en ventet oppgang i antall smittede. Det er mulig Stockholm nå står ved «dag null» før starten på en enda brattere kurve.

– Vi går inn i en hard tid, ikke minst for helsepersonell, sa han på torsdagens pressemøte, hvor han blant annet kunne rapportere at 66 mennesker hittil har dødd i Sverige, mens totalt antall konstaterte smittetilfeller ligger på 2806 personer, fortrinnsvis i Stockholm, Göteborg og Malmø.

Mangel på sykesenger

Krisen preges av mangel på både smittevernutstyr og sykesenger. Derfor gikk det svenske forsvaret søndag i gang med å bygge opp et helt feltsykehus inne på Stockholmsmässan i Älvsjö, like utenfor byen. Her er det nå 600 senger pluss et visst antall senger for intensivbehandling. Sykehuset vil primært huse de «vanlige pasientene» for at man skal kunne prioritere pleie av covid-19-pasienter på sykehusene. I verste fall vil det provisoriske sykehuset også brukes til alvorlig syke koronapasienter. Også i Göteborg jobber forsvaret med et nytt feltsykehus like utenfor Östra Sjukhuset.

Personalmangel

At det nettopp er hovedstaden som rammes hardest i første omgang er ikke noe annerledes enn i andre europeiske land. Det spesielle i Sverige er at utbruddet her rammer et helsevesen som allerede fra før er satt under hardt press. Allerede i de første ukene i januar måtte flere av Stockholms akuttmottak stenge fordi kapasiteten var sprengt. Pasienter lå i korridorene og måtte vente i femten timer for å bli undersøkt av en lege.

Dette skapte i ettertid en diskusjon hvor den styrende borgerlige koalisjonen fikk hard kritikk for personalmangelen, noe som igjen skyldtes et overskredet budsjett ved byggingen av det nye supersykehuset, Nya Karolinska. Resultatet av milliardunderskuddet ble nemlig at man allerede i fjor sa opp 1300 leger og sykepleiere. Som følge av dette er personalmangel en av de største utfordringene for Sverige under koronakrisen. Både legestudenter, pensjonert personale og ansatte i andre sektorer oppfordres til å melde seg til sykehusene for å hjelpe.

Sverige alene

Under den pågående koronapandemien står Sverige ganske alene med strategien sin, som verken innebærer nedstengning eller portforbud. Samtidig beskrives det ofte fra utenlandske medier som om man lar landet fortsette som vanlig. Det stemmer slett ikke. Barneskolene er riktignok åpne, men kinoer og andre kulturinstitusjoner holder stengt. Etter oppfordring fra Folkhälsmyndigheten jobber mange hjemmefra, og spesielt eldre mennesker over 70 år oppfordres til å minimere sine sosiale kontakter. Mange restauranter og barer står tomme, ikke minst etter at Folhälsmyndigheten tirsdag bestemte at ingen barservering er tillatt, og at mat og drikke skal inntas sittende ved bord med god avstand mellom hverandre. Samtidig har Stockholms kollektivtrafikk, gjennom å begrense busstrafikken på grunn av få reisende, medført at bussene nå er overfylte, noe som vekker sinne både hos lokalbefolkningen og Folkhälsmyndigheten, som mener det risikerer å øke smittespredningen.

Tror på myndighetene

I mediene fortsetter også debatten om Folkhälsmyndighetens strategi i forhold til nesten alle andre land i Europa. Alle svenske medier har i det siste intervjuet eksperter i for eksempel Norge og Tyskland, som både riser og roser veien Sverige har tatt. På meningsmålinger foretatt den siste uken virker dessuten svenskene til å ha stor tillit til myndighetens håndtering. En SIFO-undersøkelse viser at 65 prosent av svenskene hadde stor eller ganske stor tillit til Folkhälsmyndigheten. Den største mistilliten finner man hos Sverigedemokratarnas velgere. De er også partiet som har vært mest kritisk til den svenske beslutningen om foreksempel ikke å stenge skolene.

Forskere advarer

Onsdag gikk 500 svenske forskere fra en rekke fagfelt ved svenske universiteter ut med et åpent brev til regjeringen og advarte myndighetene og regjeringen mot å gå for strategien om å skape «flokkimmunitet», som de betegnet som alt for usikker og farlig.

«Landet vårt kan ikke være unntatt arbeidet med å bremse pandemien. Å la smitten spres fritt og på den måten skape flokkimmunitet på samme måte som ved en influensaepidemi, har svakt vitenskapelig belegg», skriver de.

«Flokkimmunitet»

«Flokkimmunitet» er et begrep som beskriver fenomenet som oppstår når en stor nok andel av befolkningen er immune mot en smitteform. Hvis en stor nok andel av befolkningen er immune, kan de beskytte de som ikke er immune gjennom at smittekjedene forblir korte.

For den svært smittsomme sykdommen meslinger, ligger andelen for flokkimmunitet på 95 prosent av befolkningen. For covid-19, som ikke er like smittsom, ligger andelen på rundt 60 prosent. At Sverige gjennom ikke å stenge ned landet vil la smitten sirkulere blant yngre mennesker, og på den måten skape flokkimmunitet, er imidlertid noe som gjentatt ganger har blitt avvist av Folkhälsmyndigheten og statsepidemiolog Anders Tegnell. Ifølge ham er flokkimmunitet et naturlig resultat av smittespredningen – når mange nok har blitt smittet.

«Det er en fremtidig situasjon vi kan havne i», sier han til Aftonbladet.

Påsken – en prøvelse

Samtidig advarer både regjeringen og Folhälsmyndigheten om at påsken vil sette svenskene på prøve. Man har ikke stengt skianleggene, men derimot stengt after-ski og skiheisene hvor man sitter tett på hverandre. Ute i landets populære sommerhusområder ser man allerede hvordan folk fra storbyene har rykket inn, til stor uro for lokalbefolkningen. De lokale sykehusene i utkantsområder som Jämtland og Bohuslän gikk imidlertid allerede torsdag ut med advarsel om at man ikke har kapasitet til å hjelpe turister som blir syke av covid-19. Også Anders Tegnell mener man må tenke seg om en ekstra gang om hvorvidt reisen til sommerhuset er nødvendig i år.

«Dessverre blir nok dette en påske hvor vi må være hjemme for ikke å spre smitte over landet», sier han til Aftonbladet.

