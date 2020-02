IS tar skylden for London-angrep

Ifølge ekstremistgruppen IS' propagandakanal Amaq tilhørte knivangriperen i London dem. To personer ble skadd i angrepet sør i byen søndag.

LONDON: Politiet undersøker en bil i Streatham i London etter knivangrepet. Foto: AP / NTB scanpix

Angrepet fant sted midt på dagen i en travel handlegate i Streatham.

En av de skadde ble mandag skrevet ut av sykehus, og den andre er utenfor livsfare.

Den terrordømte mannen som gjennomførte angrepet, ble skutt og drept av politiet.

Angriperen er av politiet identifisert som 20 år gamle Sudesh Amman.

Mann livstruende skadet

Ifølge politiet hadde Amman på seg en falsk bombevest, og knivstikkingen fant sted i en travel handlegate rundt klokken 14 lokal tid.

En kvinne i 50-årene og en mann i 40-årene ble knivstukket. Mannen har livstruende skader, mens kvinnen har mindre skader. En tredje person, en kvinne i 20-årene, ble lettere skadet, antakelig av glasskår, skader indirekte forårsaket av politiets skudd.

Amman ble nylig løslatt fra fengsel, der han hadde sonet for terrorforbrytelser. Ifølge politiet er han dømt for en sak knyttet til ytterliggående islamisme.

Johnson varsler endringer

Søndagens hendelse skjer om lag to måneder etter at en annen mann som hadde sonet for terrorforbrytelser, knivstakk to mennesker i nærheten av London Bridge.

Statsminister Boris Johnson varslet søndag omfattende endringer i systemet som håndterer domfelte terrorister løslatt fra fengsel:

– I morgen vil vi kunngjøre ytterligere planer for grunnleggende endringer i systemet for å håndtere de som er dømt for terrorhandlinger, sa Johnson.

Det er ikke kjent hva planene vil innebære.

