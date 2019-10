Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært

Ett av tre barn under fem år verden over er enten underernært eller overvektig. Seks av ti barn under to år får ikke egg, meieriprodukter, fisk eller kjøtt.

Høyt inntak av kullsyre- og sukkerholdige drikker, hurtigmat og mangel på vitaminer og næringsstoffer kan hindre hjernens utvikling, føre til lærevansker, dårlig immunsystem, flere infeksjoner og i verste tilfelle død. Frank May / NTB scanpix

NTB

Funnene er hentet fra en omfattende sammenstilling av forskning i en ny UNICEF-rapport, lansert natt til tirsdag norsk tid.

Totalbildet er at et alarmerende høyt antall barn lider konsekvensene av at de får i seg feil, for lite eller for mye mat, konkluderer rapporten «The State of the World’s Children 2019: Children, food and nutrition».

Hele 200 millioner barn globalt er feilernærte, og det handler langt fra å sørge for at barn får nok mat: De må få riktig mat.

Ikke bare fattigdomsfenomen

– Kosthold uten tilstrekkelig næring er en av vår tids ledende årsak til dødsfall verden over. Men feilernæring truer ikke bare barn og unges sjanse til overlevelse, det går hardt utover deres vekst og utvikling, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Store deler av jordens barn får ikke smaken på frukt, grønt, frukt, grønt, kjøtt, egg, meieriprodukter eller bær før de er to år. Det kan får store følger for helse videre i livet. Gorm Kallestad / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Feilernæring har ført til at 149 millioner barn lider av veksthemming, slik at de er lavere enn de burde være for alderen, mens 50 millioner barn lider av avmagring – de er for tynne for høyden.

Et sjokkerende antall, 340 millioner barn, lider av mangel på viktige vitaminer og næringsstoffer.

Dette er langt fra et problem i fattige land: Nesten 45 prosent av verdens barn får ikke frukt eller grønnsaker i det hele tatt fra alderen de bør introduseres for fast føde, 6 måneder, frem til de er 23 måneder, altså nesten to år.

Verst er det i Guinea, der 85 prosent av småbarna ikke får frukt og grønt frem til toårsalder. Når ammeraten i tillegg er svært lav, er risiko for underernæring svært høy.

På global basis er det hele 59 prosent av barna som frem til de er 23 måneder, ikke smaker egg, meieriprodukter, fisk eller kjøtt i det hele tatt.

40 millioner overvektige

– Millioner av barn har et usunt kosthold av den enkle grunn at de mangler et bedre alternativ. Vi må endre måten vi forstår og imøtegår feilernæring på. Det handler ikke bare om å sørge for at barn får i seg nok mat, men at de får i seg riktig mat, sier Viken.

Også overvekt er i ferd med å bli et stort og økende globalt problem, med 40 millioner barn som er enten overvektige eller ekstremt overvektige.

Mellom 2000 og 2016 fordoblet andelen overvektige barn mellom fem og 19 år seg, fra en av ti til nesten to av ti. Siden 1975 er andelen ekstremt overvektige jenter og gutter i samme aldersgruppe blitt henholdsvis ti og tolv ganger så høy.

Blant barn i skolealder i lav- og middelinntekstland drikker 42 prosent kullsyre- og sukkerholdige drikker minst en gang om dagen og 46 prosent spiser hurtigmat minst en gang i uken.

Disse tallene er langt høyere blant tenåringer i høyinntektsland.

Dette, kombinert med mangel på vitaminer og næringsstoffer, kan hindre hjernens utvikling, føre til lærevansker, dårlig immunsystem, flere infeksjoner og i verste tilfelle død, advarer UNICEF.