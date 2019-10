Dødstallet stiger i Japan

Antallet omkomne etter tyfonen som rammet Japan lørdag, har steget til 67. 15 er fortsatt savnet, og 212 er skadd.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Mandag var en offentlig fridag i Japan, så tirsdag var skolene åpne igjen. Men over 200 offentlige skoler er fortsatt stengt som følge av tyfonens herjinger. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Det opplyser den japanske kringkasteren NHK tirsdag.

De fleste av de omkomne er funnet i prefekturene Fukushima og Kanagawa.

Det jobbes fortsatt med å reparere skadene etter tyfonen Hagibis. Ifølge Japans samferdselsdepartement gikk 37 elver over sine bredder, og alle vannmengdene førte til at det gikk til sammen 140 jordskred. Skredene førte til at veiforbindelser ble stengt.

Om lag 8.000 hus ble oversvømt, 800 av dem ble også i stor grad ødelagt, ifølge NHK.

De fleste skoler var tirsdag tilbake til normalen etter at mandag var en offentlig fridag i Japan, men 235 offentlige skoler er fortsatt stengt, ifølge myndighetene.

Om lag 34.000 boliger er fortsatt uten strøm, og 138.000 er uten vann.