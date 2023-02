Det hvite hus gir regjeringskontorer én måned til å slette Tiktok

Den kinesiskutviklede appen Tiktok skal innen 30 dager være fjernet fra telefoner og systemer som tilhører regjeringskontorene i USA, har Det hvite hus bestemt.

Den kinesiskutviklede appen Tiktok skal innen 30 dager være fjernet fra enheter som tilhører regjeringskontorene i USA, har Det hvite hus bestemt.

NTB

Beordringen kommer frem i et veiledningsnotat utsendt til regjeringskontorene mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som har sett notatet.

Årsaken til at Tiktok må fjernes fra telefonene og IT-systemene er for å beskytte amerikanske data, ifølge veiledningsnotatet. Det er det siste i en rekke tiltak der bruken av kinesisk teknologi blir begrenset i USA på grunn av frykt for den nasjonale sikkerheten.

Tiktok har uttalt at den frykten er basert på feilinformasjon.

Stemte mot bruk

I desember stemte Kongressen for å hindre føderale ansatte i å bruke den kinesiske videoappen på statlig eide enheter og ga Biden-administrasjonen 60 dager på seg til å utstede nye regler om bruken.

Mange offentlige etater og regjeringskontorer har allerede eliminert bruken av Tiktok på sine telefoner og systemer, blant annet Det hvite hus selv og forsvarsdepartementet.

Tiktok er eid av kinesiske ByteDance, og de siste månedene har det oppstått frykt i vestlige land for hvor stor tilgang kinesiske myndigheter har til brukerdata som samles inn via appen.

I forrige uke meldte EU-kommisjonen at appen forbys hos de ansatte og at den må fjernes innen 15. mars. Også i Sverige har regjeringsansatte blitt oppfordret til å slette Tiktok.

Også Canada forbyr

Mandag meldte også Canadas regjering at de har lagt ned et forbud mot Tiktok på alle regjeringsansattes telefoner samt på annet IT-utstyr.

Regjeringen opplyser mandag at appen kommer til å bli fjernet fra alle mobiler som ansatte har fått av regjeringen, og at de heretter ikke skal kunne laste ned appen.

Det finnes ikke dokumentasjon på at regjeringsopplysninger har kommet på avveie på grunn av Tiktok, men canadiske myndigheter viser til at metodene som Tiktok bruker for å samle inn data, gir selskapet betydelig tilgang til telefonenes innhold.