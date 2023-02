53 drept i IS-angrep i Syria

46 sivile og sju soldater er ifølge sykehuskilder og syriske medier drept i et angrep sentralt i Syria. IS anklages for å stå bak.

NTB

Statlig syrisk TV melder at minst 53 mennesker ble drept i et IS-angrep mot syrere som plukket trøfler i al-Sokhna, som ligger øst for Homs.

Ifølge direktøren ved sykehuset i Palmyra, Walid Audi, er det 46 sivile og sju soldater blant de drepte som har ankommet sykehuset.

Ifølge den syriske eksilgruppa SOHR ble minst 36 mennesker som lette etter trøfler drept i angrepet fredag kveld. Flere andre skal ha greid å flykte fra angriperne.

Forrige lørdag ble 16 andre drept i et tilsvarende angrep, også det rettet mot sivile som var ute og lette etter trøfler. Mange andre ble bortført i angrepet. 25 ble senere sluppet fri, mens skjebnen til de øvrige er ukjent, ifølge SOHR.

Fredagens angrep fant sted dagen etter at amerikanske soldater slo til mot en angivelig IS-leder i Syria. Fire amerikanske soldater ble såret da han utløste en sprengladning som tok livet av ham selv.