Den kinesiske ballongen er skutt ned over USAs østkyst

Den kinesiske ballongen som har svevet over USA, er skutt ned over den amerikanske østkysten. En operasjon er i gang for å berge vrakrestene.

Et bilde tatt over Kingston i North Carolina viser en stor ballong og et fly som passerer under. Amerikanske myndigheter bekrefter lørdag at den kinesiske ballongen som har svevet over landet i flere dager, er skutt ned på østkysten.

NTB-AP-Reuters

Det melder det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Reuters meldte for kort tid siden at president Joe Biden hadde gitt grønt lys til nedskytingen. En av nyhetsbyråets fotografer bekrefter også at ballongen er skutt ned. Han forteller at han så at den ble truffet og begynte å falle. TV-bilder viser en liten eksplosjon, og at amerikanske militærfly beveger seg i nærheten.

Nedskytningen skal ha skjedd over Atlanterhavet, ikke langt fra Myrtle Beach på den amerikanske østkysten.

Biden ble tidligere lørdag spurt om det var aktuelt å skyte ned ballongen.

– Vi skal ta hånd om det, var svaret han ga, uten å forklare nærmere.

Ifølge nyhetskanalen ABC News var F-22 kampfly satt i beredskap med tanke på en mulig nedskytning, men om det var et slikt fly som skjøt den ned, er ikke kjent.

I forkant av nedskytingen ble et område over South Carolina og Atlanterhavet stengt for all sivil flytrafikk. Området var på omkring 250 kvadratkilometer. Alle bevegelser på flyplassene i Charleston, Myrtle Beach og Wilmington ble også stanset av hensyn til en «nasjonal sikkerhetsinnsats».

Det skal være sikkerhetshensyn som lå bak beslutningen om å ikke skyte ned ballongen mens den fløy over amerikansk jord. I stedet ventet amerikanske myndigheter til ballongen beveget seg ut over havet, men fortsatt befant seg over amerikansk farvann.

Amerikanske myndigheter står fast på at det er snakk om en spionballong. Det avvises av Kina, som sier at det er en værballong som har blåst ut av kurs.