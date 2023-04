Politijakt etter at fange rømte i Sverige

Svensk politi jakter på to maskerte personer og en drapsdømt 17-åring som ble frigjort på vei til en helseundersøkelse i Södertälje torsdag formiddag.

De to maskerte mennene truet ansatte fra den svenske kriminalomsorgen og tok meg seg den dømte da han ble fraktet til tannlegen for en undersøkelse.

Mennene og den straffedømte forlot stedet i et kjøretøy, skriver Aftonbladet.

Den innsatte som ble frigjort er en 17 år gammel gutt som er dømt for drapet på en 54 år gammel mann på et treningssenter i Stockholm i mars i fjor. Han ble dømt til to år og elleve måneders ungdomsstraff for drapet, skrev Expressen da dommen falt i mars i år.