Sudan risikerer å kollapse som følge av krigføringen mellom landets to mektigste generaler. Men kampene kan også få følger langt utover Sudans grenser.

De hardeste kampene har skjedd her i hovedstaden Khartoum, men også i andre byer og i Darfur-distriktet.

Begge generalene har titalls tusen soldater under sin kommando. De har også utenlandske støttespillere, mineralrikdommer og andre ressurser som kan gjøre dem lite sårbare for sanksjoner.

Dette er oppskriften på den type langvarig konflikt som har rasert andre land i Midtøsten og Afrika – fra Libanon og Syria til Libya og Etiopia.

Kampene brøt ut midt i Sudans forsøk på å gå over til å bli et demokrati etter flere tiår med autoritært styre. Flere hundre mennesker er drept, og millioner er fanget i kryssilden fra luftangrep, gatekamper og hard skyts i urbane strøk.

Her er en gjennomgang av det som skjer, og hvilke konsekvenser det kan ha utenfor Sudan.

Den britiske Afrikaforskeren Alex de Waal hevder at konflikten trolig er første runde i en borgerkrig.

Generalen som kommer seirende ut av kampene, blir trolig Sudans neste president. Den som taper, kan sannsynligvis vente seg eksil, fengsel eller død. En langvarig borgerkrig eller at partene tar kontroll over ulike deler av landet, er heller ikke utenkelig.

Begge var en del av militærjuntaen som kuppet makten i landet i 2021. Dagalo var Burhans nestkommanderende. Samtaler om å innlemme RSF i regjeringshæren pågikk før de to tidligere kuppartnerne 15. april barket sammen i væpnet konflikt.

General Abdel Fattah al-Burhan, øverstkommanderende for Sudans væpnede styrker, kjemper mot general Mohammed Hamdan Dagalo, leder for den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

– Tsjad og Sør-Sudan har umiddelbart størst risiko for å bli dratt inn i konflikten. Men jo lenger kampene pågår, desto mer sannsynlig er at vi kommer til å se stor ekstern innblanding, sier Boswell.

Nilen er svært viktig for livsgrunnlaget i både Sudan, Egypt og Etiopia. En vesentlig bakteppe for maktbildet i området er en elvedemning som Etiopia har bygget, og som både Egypt og Sudan frykter vil gå utover deres vannforsyning.

Egypt regner Sudan som felles alliert mot Etiopia og har nære bånd til regjeringshæren. Myndighetene i Kairo har bedt om at kampene i Sudan må ta slutt, men Egypt vil trolig ikke sitte stille i båten hvis RSF får overtaket i kampene.

General Abdel Fattah al-Burhan er øverstkommanderende for Sudans væpnede styrker, som kjemper mot RSF. Frem til nylig forhandlet de om å innlede RSF i regjeringshæren.

– Hvis vi drar, skaper vi rom for Wagner-soldater og Russland, sier Haavisto ifølge Reuters.

Mandag sa Finlands utenriksminister Pekka Haavisto at Wagner kan tjene på krisen. Han fremholder at vestlig involvering i området er viktig, selv når det kniper.

Leiesoldatgruppen Wagner har operert i Sudan siden 2017. De er svært tett knyttet til regimet i Kreml. USA og EU har innført sanksjoner mot to Wagner-tilknyttede gullgruver i Sudan som er anklaget for å holde på med smugling.

De forente arabiske emirater har nære bånd med RFS. I Emiratenes og Saudi-Arabias krigføring mot Houthiene i Jemen har RFS sendt tusenvis av soldater for å slåss mot de Iran-støttede Houthi-opprørerne.

Flere arabiske land har fattet interesse for Afrikas horn de senere årene og forsøker å få makt i området.

USAs utenriksminister Antony Blinken (venstre) og Storbritannias utenriksminister James Cleverly redegjorde for Sudan-krisen forrige uke. Kampene kan få store internasjonale konsekvenser.

4

Hvilken rolle har vestlige land hatt i landet?

Kampene i Sudan er første runde i en lang borgerkrig, tror Afrikaforskeren Alex de Waal.

På 90-tallet ble Sudan et lite stuerent land blant vestlige nasjoner da tidligere president Omar al-Bashir tillot Osama bin Laden og andre militante islamister å ha Sudan som fristed.

Isolasjonen av Sudan tiltok på 2000-tallet, da al-Bashir ble beskyldt for omfattende overgrep mot sivile i Darfur.

I 2019 ble Bashir styrtet av hæren, og i 2020 fjernet USA Sudan fra sin liste over land som sponser terrorisme. Det skjedde etter at overgangsregjeringen i landet fremmet et ønske om å normalisere forholdet til Israel.

Men da overgangsregjeringen ble avsatt av militærkuppet i 2021, ble utbetalinger av internasjonale lån stanset. Dette, sammen med skyhøy inflasjon, har sendt landets økonomi utenfor stupet.