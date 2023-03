Stoltenberg gleder seg over Erdogans ja til finsk Nato-medlemskap

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gleder seg over at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nå åpner døren for finsk medlemskap i forsvarsalliansen.

NTB

– Jeg gleder meg over dagens beslutning fra Tyrkia om å gå videre med ratifiseringen av Finlands medlemskap i Nato. Dette vil styrke Finlands sikkerhet, det vil styrke Sveriges sikkerhet, og det vil styrke Natos sikkerhet, heter det i en uttalelse fra Stoltenberg.

Han understreker viktigheten av at også Sverige får grønt lys, noe Tyrkia foreløpig har sagt nei til.

– Det viktigste er at både Finland og Sverige raskt blir fullverdige medlemmer av Nato, ikke at de blir det på nøyaktig samme tid, sier Stoltenberg.