Trump ber om at rettsmøte flyttes til annen bydel i New York

Rettsmøtet der USAs tidligere president Donald Trump får tiltalen mot seg presentert, bør flyttes fra Manhattan til Staten Island, mener hovedpersonen selv.

USAs ekspresident Donald Trump ber om at rettssaken mot ham flyttes.

Trump har uttalt dette på det sosiale mediet Truth Social, ifølge Reuters.

Tirsdag kveld norsk tid ventes Trump å dra fra sin leilighet i Trump Tower på Manhattan til rettsbygningen i bydelen. Der skal han først avgi fingeravtrykk og bli fotografert. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen i den såkalte Stormy Daniels-saken, der han trolig vil nekte straffskyld.

Allerede for få dager siden skrev Bloomberg om at Trump vurderte å be om at rettssaken flyttes til Staten Island, en annen av New Yorks fem bydeler. Bakgrunnen er at han frykter han ikke vil få en rettferdig rettssak på Manhattan.