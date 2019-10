Svensk politi mistenker dobbeltdrap i Skåne

To personer er funnet døde i Arlöv utenfor Malmö. Det dreier seg om et eldre par, og politiet etterforsker saken som et drap.

Politi utenfor et hus i Arlöv utenfor Malmö, der to personer er funnet døde. Saken etterforskes som et drap. Foto: Johan Nilsson/ TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Politifolk holder vakt utenfor et hus der to personer er funnet døde i Arlöv utenfor Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Meldingen om dødsfallene kom klokka 14 søndag. Så langt er ingen pågrepet eller mistenkt i saken.

– Vi er interessert i tips, særlig om noen har gjort observasjoner rundt lunsjtider, men også tidligere eller senere. Alt kan være av interesse, sier politiets pressetalsperson Evelina Olsson.

Så langt har ikke politiet gitt ytterligere informasjon om hvordan paret døde. Hele eiendommen der de ble funnet er sperret av, og politiet avhører nå vitner og går fra dør til dør for å innhente informasjon.