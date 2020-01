Kraftig vind danner kjempebrann i Australia

Kraftig vind har slått sammen to store branner i Australia til en brann som er større enn Oslo og Akershus til sammen. Bedre værforhold er ventet fra lørdag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

BRANN: Branner nær Oborst i delstaten Victoria sett fra satellitt 4. januar. Foto: Maxar Technologies / Reuters, NTB Scanpix

NTB

Vanskelige værforhold med vind av kuling styrke og temperaturer på over 40 grader i deler av New South Wales og Victoria har bidratt til at de to brannene på grensen mellom de to delstatene har slått seg sammen, opplyser brannvesenet. De to brannene utgjør et samlet område på 6000 kvadratkilometer.

Tørrlyn, en tilstand der det oppstår lyn uten nedbør, antas å ha utløst storbrannen, opplyser Anthony Bradstreet, brannvesenets talsmann i delstaten New South Wales.

Bedre værprognose for neste uke er ikke nok for å temme flammene.

– Selv med regn i Melbourne, og selv med bedret værprognose for neste uke, er det fortsatt lang tid igjen før vi er ute av denne usedvanlige brannsituasjonen. Vi vet også at det er mange uker igjen før brannsesongen er over, sa Victorias delstatsminister Daniel Andrews på fjernsyn fredag.

– De neste timene kommer til å bli svært, svært utfordrende, la han til.

240.000 mennesker i delstaten Victoria fikk fredag tekstmelding med oppfordring til å evakuere grunnet brannfare.

INFERNO: Evan Harris i Burragate i New South Wales skynder seg rundt på eiendommen sin for å begrense eventuelle skader fra en brann som nærmer seg. Foto: AP / NTB scanpix

BEREDSKAP: Statsminister Scott Morrison har satt forsvaret i beredskap. Foto: AP / NTB scanpix

Alarmberedskap

Vinden er ventet å gi seg i delstaten innen lørdag morgen, men Andrews oppfordret likevel innbyggerne til å være i alarmberedskap og stå klar til å forlate sine hjem hvis de blir bedt om å gjøre det, melder Reuters.

Også i risikoområder i delstatene New South Wales og South Australia har myndighetene oppfordret folk til å vurdere evakuering, men myndighetene har ikke oppgitt hvor mange det gjelder.

EVAKUERE: Fredag ble over 240.000 mennesker bedt om å evakuere hjemmene sine. Foto: Rick Rycroft / AP, NTB scanpix

BEREDSKAP: Brannfolk i Burragate i New South Wales var i beredskap fredag. Foto: AP / NTB scanpix

På størrelse med Sør-Korea

På en pressekonferanse sa statsminister Scott Morrison at han har satt forsvaret i beredskap.

Minst 27 personer har mistet livet siden 27. oktober. Økologer ved University of Sydney anslår at over 1 milliard dyr har mistet livet eller blitt skadd i brannene. Rundt 100.000 kvadratkilometer svidd av, et område på størrelse med Sør-Korea eller Portugal.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 18:16 Oppdatert: 10. januar 2020 18:34

Les også

Mest lest akkurat nå