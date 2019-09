Representantenes hus begynner prosessen for å stille Trump for riksrett

Lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, sier de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

– Ingen er hevet over loven, sa Nancy Pelosi da hun tok til orde for en riksrettsprosess mot president Donald Trump. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

USAs president Donald Trump i New York tirsdag i forbindelse med et møte med Iraks president Barham Salih. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Bakgrunnen for riksrettsprosessen mot Donald Trump er anklagene om at han forsøkte å presse Ukrainas til å starte etterforskning av sønnen til tidligere visepresident Joe Biden (bildet). Foto: Eric Gay / AP / NTB scanpix

– Jeg kunngjør at Representantenes hus går videre med en offisiell riksrettsgransking, sa Pelosi tirsdag.

Den innflytelsesrike 79-åringen har det siste året høstet kritikk fra flere partifeller i Kongressen, blant dem Alexandria Ocasio-Cortez, for å ha vært avvisende til å starte en riksrettsprosess. Nå har hun snudd.

– Presidentens handlinger avslører at han har krenket sin ed, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i våre valg. Han må stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven, la hun til.

Omstridt telefonsamtale

Bakgrunnen for beslutningen er at Det demokratiske partiet vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte en etterforskning av Hunter Biden, sønnen til tidligere visepresident Joe Biden.

En ansatt i amerikansk etterretning slo alarm om telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj og varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson. Fungerende nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire, har nektet å gi etterretningskomiteen en kopi av varselet.

Joe Biden håper å bli Demokratenes kandidat og Trumps hovedutfordrer i presidentvalget neste år.

«Heksejakt»

Trump reagerte raskt på nyheten om at Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, innleder prosessen som kan føre fram mot en riksrettssak.

På Twitter beskriver Trump nyheten som «heksejakt-søppel». Han har også hevdet at en riksrettssak vil være gunstig for ham i presidentvalget neste år.

– En viktig dag i FNs hovedforsamling. Så mye arbeid og suksess gjenstår, men Demokratene måtte bevisst ødelegge og nedverdige dagen med nyheter om heksejakt-søppel. Så ille for landet vårt! skriver han på Twitter.

Onsdag skal presidenten offentliggjøre en utskrift av samtalen han hadde med Zelenskyj.

Det er Senatet som vil avgjøre om Trump blir dømt i en riksrettssak. I Senatet er det Trumps parti, Republikanerne, som har flertall – og det må to tredels flertall til for å dømme presidenten.

Milliardsum

Amerikanske medier meldte mandag at Trump få dager før samtalen ba om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina skulle fryses. Opplysningene kommer fra ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Flere demokrater krever nå svar på om Trump frøs militærhjelpen for å presse Ukraina til å etterforske Hunter Biden.

Trump har innrømmet at Joe Biden også var tema under samtalen med Zelenskyj, men hevder at det var fordi han ikke ønsket at Biden-familien skulle bidra til korrupsjon i Ukraina.

– Jeg la ikke noe som helst press på dem. Jeg sa ikke noe om at dere må gjøre dette, eller så får dere ikke bistand, sier Trump.