Pelosi: Riksrettssaken overføres til Senatet onsdag

Representantenes hus i USA skal onsdag holde en avstemning om å overføre riksrettssaken mot president Donald Trump til Senatet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

PELOSI: Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, skal ha sagt at det nå er på tide å sende riksrettsklagene mot Donald Trump til Senatet. Foto: Jose Luis Magana / AP, NTB scanpix

NTB

Det bekrefter lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, etter at tidspunktet ble omtalt av flere av hennes partifeller tirsdag.

Etter avstemningen vil selve riksrettssaken i Senatet kunne begynne i løpet av noen dager.

Inntil nå har Pelosi utsatt overføringen av anklagepunktene til Senatet. Grunnen er at hun har ønsket forsikringer om at vitner vil bli innkalt til Senatet under riksrettssaken.

Noen slik forsikring har hun ikke fått fra Mitch McConnell, lederen for det republikanske flertallet i Senatet. Likevel skal hun nå ha besluttet å bringe prosessen videre.

Tiltalebeslutningen i saken ble vedtatt av Representantenes hus i desember. Trump er anklaget for maktmisbruk og for å ha forhindret Kongressens arbeid.

Bakgrunnen for saken er at Trump i fjor forsøkte å presse myndighetene i Ukraina til å starte en etterforskning som ville ha involvert demokraten Joe Biden. Han håper å bli Trumps motkandidat i presidentvalget i USA seinere i år.

Selv om Demokratene mener Trump er uskikket til å være president, blir han med høy sannsynlighet frikjent av det republikanske flertallet i Senatet. Medlemmene av Senatet fungerer som jury i riksrettssaker i USA.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 18:20

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt