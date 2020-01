Boeing 737 Max tidligst på vingene igjen til sommeren

Boeings ulykkesrammede flytype 737 Max kommer tidligst på vingene igjen i juni eller juli, opplyser kilder med kjennskap til saken.

BOEING: Et Boeing 737 MAX 8 fly fra Norwegian. Bildet er fra mars 2019. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

NTB

Den amerikanske flyprodusenten anslo i fjor at flytypen kunne tas i bruk igjen i begynnelsen av 2020, men ifølge kilder vil det trolig ta ytterligere fem eller seks måneder.

Flytypen ble satt på bakken verden over i mars i fjor etter to ulykker som krevde nærmere 350 mennesker livet.

Boeing har siden arbeidet med å finne og utbedre feil ved flyet og venter fortsatt på tillatelse fra amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) til å ta flytypen i bruk igjen.

Når en slik tillatelse kommer, vil flyselskap fortsatt trenge tid til å lære sine flygere opp til å mestre de endringene som er gjennomført på flyene.

Nyheten om at flyene blir stående på bakken i et halvår til, fikk tirsdag Boeing-aksjen til å falle med over 5 prosent. (NTB-AP)

