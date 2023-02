Nikki Haley lanserer seg som presidentkandidat for Republikanerne

USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley kunngjør at hun stiller som kandidat i Republikanernes nominasjonskamp før presidentvalget neste år.

Nikki Haley var FN-ambassadør i to år mens partifelle Donald Trump var president.

NTB

Haley hadde på forhånd varslet at hun ville komme med «en stor kunngjøring» 15. februar. Det var derfor ventet at dette ville skje på et massemøte i hjemstaten South Carolina, der hun har vært guvernør i seks år.

I stedet kom nyheten i en video hun delte på Twitter tirsdag.

I videoen snakker hun varmt om at «vi er velsignet som lever i Amerika».

– Jeg har sett det beste landet har å by på, sier hun om livet i South Carolina. Hun kommer samtidig med et stikk til den etablerte eliten i Washington, som hun mener har sviktet «igjen og igjen og igjen».

I videoen refererer hun også til USA som det frieste og beste landet i verden.

– Vi må tilbake på det sporet. Republikanerne har fått et mindretall av stemmene i sju av de åtte siste presidentvalgene. Det må endres. Det er på tide at en ny generasjon tar ledelsen.

Hun beskriver Kinas og Russlands fremmarsj og sier at «de tror alle at vi lar oss herse med».

– Men dere skal vite dette om meg: Jeg aksepterer ikke bøller. Og når du sparker tilbake, gjør det ekstra vondt når du går i høye hæler, sier hun før hun avslutter med å si at hun stiller som kandidat.

Haley var FN-ambassadør i to år mens partifelle Donald Trump var president.