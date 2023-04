Finland er Natos 31. medlemsland

1949: Den nordatlantiske traktats organisasjon grunnlegges for å hindre videre sovjetisk ekspansjon og en ny bølge av europeisk militarisme. De tolv opprinnelige medlemslandene er USA, Canada, Storbritannia, Belgia, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal og Norge.

1952: Hellas og Tyrkia blir med når alliansen for første gang utvides.

1955: Vest-Tyskland blir medlem. Sovjetunionen og syv østeuropeiske land svarer med å danne den militære og sikkerhetspolitiske alliansen Warszawapakten.

1982: Spania blir Natos 16. medlem.

1991: Sovjetunionen oppløses. Det samme gjør Warszawapakten.

1994: Finland og Sverige blir med i Natos partnerskap for fred. Året etter slutter de seg også til EU. Dermed er de ikke lengre nøytrale, men forblir militært alliansefrie.

1999: Tre tidligere medlemsland i Warszawapakten, Tsjekkia, Ungarn og Polen, blir med i Nato.

2001: Som følge av terrorangrepet i USA 11. september, utløses for første gang Natos artikkel 5, altså at et angrep på ett Nato-land regnes som et angrep på hele forsvarsalliansen.

2002: Nato-Russland-rådet dannes for å hjelpe Natos medlemmer til å samarbeide med Russland om sikkerhetsspørsmål.

2003: Nato tar kommandoen over den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan (ISAF).

2004: Syv nye land blir medlemmer, den største utvidelsen av Nato til dags dato. Dette er Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Estland, Latvia og Litauen. De tre sistnevnte er de eneste tidligere sovjetrepublikkene som har sluttet seg til alliansen.

2009: Kroatia og Albania blir medlem.

2014: Nato suspenderer det meste av samarbeidet med Russland etter annekteringen av Krim.

2015: Nato avslutter Isaf-oppdraget i Afghanistan, men alliansen forblir i landet for å trene lokale sikkerhetsstyrker frem til Talibans maktovertakelse i 2021.

2017: Montenegro blir medlem.

2020: Nord-Makedonia blir Natos 30. medlem.

2022: Sverige og Finland søker om Nato-medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina. Planen var at de to landene skulle gå inn i alliansen samtidig. Men Tyrkia og Ungarn vegrer seg for å ratifisere Sveriges søknad.

Mars 2023: Det blir klart at Finland vil gå inn i Nato uten å vente på Sverige.

4. april 2023: Finland blir Natos 31. medlem.

Kilde: AP, Nato, NTB